Bayern München krijgt jawoord en heeft vervanger van Neuer bijna binnen

Maandag, 2 januari 2023 om 23:55 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 02:33

Bayern München gaat Yann Sommer aantrekken als vervanger van Manuel Neuer, weet de Süddeutsche Zeitung. De 34-jarige doelman van Borussia Mönchengladbach heeft zijn werkgever verzocht om een transfer, die spoedig zijn beslag zal krijgen. Bayern zal vijf miljoen euro moeten betalen voor de diensten van de ervaren Zwitser.

Bayern werd door de zware blessure van Manuel Neuer, die vlak na thuiskomst van het WK zijn been brak tijdens het skiën, opgezadeld met een acuut probleem onder de lat. De 36-jarige goalie, die al sinds 2011 de eerste keus is, wordt dit seizoen in ieder geval niet meer terugverwacht. Sommigen twijfelen er zelfs aan of Neuer überhaupt nog terugkeert op het hoogste podium. De 117-voudig Duits international zal na zijn herstel in ieder geval te maken krijgen met extra concurrentie.

Sommer ligt nog maar een half jaar vast bij Gladbach en is met zijn 34 jaar ook al op respectabele leeftijd. Voor Bayern zal het betalen van een som van vijf miljoen euro dan ook als een bittere pil voelen. Toch lijkt der Rekordmeister de komst van de tachtigvoudig Zwitsers international door te zetten: Bayern wil nu eenmaal een doelman die zich op topniveau heeft bewezen en direct inzetbaar is. Sommer staat al achtenhalf jaar onder de lat bij Gladbach en speelde met Zwitserland meerdere eindtoernooien, waaronder onlangs het WK in Qatar.

Ook andere opties werden intern bij Bayern overwogen. Zo bestaat de mogelijkheid om Alexander Nübel, die sinds de zomer van 2021 wordt uitgeleend aan AS Monaco, per direct terug te halen. Bayern had ook het vertrouwen kunnen uitspreken in tweede doelman Sven Ulreich, die Neuer dit seizoen al meerdere keren verving. Ook de naam van Dinamo Zagreb-doelman Dominik Livakovic, die op het WK uitblonk bij Kroatië, werd in de wandelgangen genoemd.