Duurste wintertransfer ooit krijgt beslag: 127 miljoen euro in drie termijnen

Maandag, 2 januari 2023 om 23:28 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:39

Chelsea staat op het punt om de duurste wintertransfer aller tijden te sluiten. Gianluca Di Marzio meldt dat the Blues zo goed als akkoord zijn met Benfica over de komst van Enzo Fernández. De Argentijnse middenvelder zal overkomen voor een duizelingwekkend bedrag van 127 miljoen euro, dat door Chelsea in drie termijnen wordt overgemaakt.

Benfica gaat daarmee ongekend goede zaken doen, omdat Fernández afgelopen zomer voor slechts twaalf miljoen euro overkwam van River Plate. De centrale middenvelder speelde zich op het WK in de kijker bij tal van topclubs, waarvan Chelsea de strijd gaat winnen. Manchester United en Liverpool hadden eveneens belangstelling, maar kwamen niet toe aan een bod. Benfica hield de poot stijf en bleef wijzen op de ontsnappingsclausule in het contract van Fernández, die volgens diverse media 120 miljoen euro bedraagt.

Fernández had zelf zijn jawoord afgelopen vrijdag al gegeven aan Chelsea, dat daardoor de zekerheid had dat de persoonlijke voorwaarden van de Argentijn geen struikelblok zullen vormen. Roger Schmidt werd vrijdag bij de hervatting van de Portugese competitie voor een dilemma gesteld, maar de Duitse coach van Benfica besloot Fernández gewoon in de basis te zetten tegen Sporting Braga. De laatste wedstrijd van de Zuid-Amerikaan in het shirt van Benfica liep uit op een deceptie: 3-0 verlies, de eerste nederlaag ooit onder Schmidt.

De overgang van Fernández is dus de duurste ooit als het gaat om januaritransfers en komt op plek zes binnen wanneer ook de zomerse deals meetellen. Neymar, die voor 222 miljoen euro van Barcelona naar Paris Saint-Germain ging, staat nog altijd bovenaan, met in zijn kielzog ploeggenoot Kylian Mbappé; AS Monaco ontving 180 miljoen euro. Daarachter volgen Philippe Coutinho (voor 135 miljoen euro van Liverpool naar Barcelona), Ousmane Dembélé (voor 140 miljoen euro van Borussia Dortmund naar Barcelona) en João Félix (voor 127,2 miljoen euro van Benfica naar Atlético Madrid).