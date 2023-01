Ervaring rijker, illusie armer: Ajax neemt afscheid na compleet mislukt huwelijk

Maandag, 2 januari 2023 om 22:00 • Noel Korteweg • Laatste update: 22:38

Giovanni Manson Ribeiro heeft Ajax per direct ingeruild voor Fluminense, zo meldt de club via de officiële kanalen. De twintigjarige Braziliaan keert daardoor terug naar zijn thuisland, waar hij een contract tekent tot het einde van dit seizoen met de optie voor nog een jaar. Het is niet bekend welk bedrag Ajax ontvangt.

De Braziliaan kwam bij Jong Ajax nauwelijks aan de bak. John Heitinga gunde Giovanni dit seizoen slechts 68 speelminuten in de Keuken Kampioen Divisie, verdeeld over vijf wedstrijden. De aanvaller annex middenvelder werd vorig seizoen halverwege de campagne voor een halfjaar gestald bij Telstar, waar hij in zestien wedstrijden goed was voor twee doelpunten en drie assists.

O meia-atacante Giovanni, ex-Ajax-HOL, é o novo reforço do #TimeDeGuerreiros. Seja bem-vindo! ???? pic.twitter.com/kS72zwlXTT — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) January 2, 2023

Giovanni is blij met zijn transfer naar Fluminense. “Ik wilde terug naar Brazilië om dichter bij mijn familie te zijn. Toen ik een aanbieding van Fluminense kreeg, hoefde ik niet lang na te denken. Ik krijg hier de kans om te werken met een geweldige coach die van jonge spelers houdt. Ik hoop me hier verder te ontwikkelen en veel prijzen te winnen met het team.”

De spelmaker werd door Ajax in 2020 overgenomen van Santos, maar dat ging niet zonder slag of stoot. De Braziliaanse club wilde namelijk een transfersom voor Giovanni, al waren hij en Ajax ervan overtuigd dat hij transfervrij was. De Amsterdammers werden in het gelijk gesteld, waardoor de club alleen een opleidingsvergoeding hoefde te betalen. Giovanni kwam uiteindelijk tot 36 wedstrijden voor de beloftenploeg van Ajax. Een officieel debuut in het eerste elftal is er nooit van gekomen.