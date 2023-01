Nuno Tavares ontspoort volledig, trapt keihard na en krijgt tweemaal rood

Maandag, 2 januari 2023 om 21:42 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:33

Nuno Tavares heeft maandagavond een opmerkelijk einde gegeven aan de streekderby tussen Montpellier en Olympique Marseille (1-2). De 22-jarige linksback, door Arsenal uitgeleend aan l'OM, raakte aan het eind van de wedstrijd behoorlijk van het padje en schopte zijn tegenstander Arnaud Souquet hard na. Scheidsrechter Ruddy Buquet toverde vervolgens opmerkelijk genoeg tweemaal rood tevoorschijn voor Tavares.

Marseille nam na rust een comfortabele 0-2 voorsprong, onder meer door een doelpunt van diezelfde Tavares, maar raakte het spoor met het eindsignaal in zicht bijster. Tavares liet zich in de 87ste minuut reglementair van de bal zetten en deelde daarna bewust een forse schop uit aan Souguet. De scheidsrechter nam het incident waar en trok direct een gele kaart uit voor de linkervleugelverdediger. Dat was zijn tweede en dus volgde ook een rode prent.

Dom, dommer, ??????????.. ?? Nuno Tavares krijgt bij een 2-0 voorsprong direct rood nadat hij natrapt op Arnaud Souquet ??#ZiggoSport #Ligue1 #MHSCOM pic.twitter.com/dIwUD5pU4Q — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 2, 2023

Tavares maakte bij het weglopen een provocerend gebaar naar het thuispubliek door de tussenstand van 0-2 uit te beelden met zijn vingers. Vlak voordat hij de catacomben wilde opzoeken werd Buquet ingeseind door de VAR over de ernst van de overtreding. De arbiter haalde de Portugees weer bij zich en trok zijn eerder gegeven gele kaart in. Daarna volgde een directe rode kaart. Dat heeft gevolgen voor Tavares, die daardoor te maken krijgt met de Franse tuchtcommissie. Bij een tweede gele kaart zou slechts een automatische schorsing van één duel volgen, nu zal die vermoedelijk langer worden.

????????, fijne prik van Nuno Tavares! ?? De wingback pikt de rebound op, kapt nog even en schiet met z'n mindere rechter snoeihard tegen de touwen ??#ZiggoSport #Ligue1 #MHSCOM pic.twitter.com/Vl9WNovT78 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 2, 2023

Het wangedrag van Tavares staat in schril contrast met het fraaie doelpunt dat hij vlak na rust maakte. De opgekomen linkervleugelverdediger pikte een rebound op in het strafschopgebied en vuurde na een slimme kapbeweging vernietigend binnen: 0-1. Een eigen doelpunt van Maxime Esteve, die een hoekschop achter zijn eigen keeper kopte, verdubbelde de score na een uur spelen: 0-2. Nadat Tavares weg was gestuurd kreeg Marseille in blessuretijd nog een penalty tegen, die door Teji Savanier werd afgemaakt: 1-2 eindstand.