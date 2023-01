Knotsgek duel met drie afgekeurde goals stort Liverpool dieper in ravijn

Maandag, 2 januari 2023 om 20:25 • Noel Korteweg • Laatste update: 21:04

Liverpool is maandagavond voor de vijfde keer dit Premier League-seizoen tegen een nederlaag aan gelopen. In een knotsgek duel op bezoek bij Brentford, waarin maar liefst drie doelpunten werden afgekeurd wegens buitenspel, gingen the Reds hard onderuit: 3-1. Yoane Wissa en Bryan Mbeumo waren trefzeker, terwijl Ibrahima Konaté een eigen doelpunt maakte. Alex Oxlade-Chamberlain deed kort na rust wat terug voor Liverpool. Virgil van Dijk werd, na een onzekere eerste helft, in de pauze gewisseld door Jürgen Klopp. De uitploeg blijft door de nederlaag op de zesde plaats staan, terwijl Brentford opklimt naar plek zeven.

Klopp wijzigde zijn elftal op drie plekken vergeleken met de thuiswedstrijd tegen Leicester City (2-1) van afgelopen vrijdag. Konaté en Fabinho waren de vervangers van respectievelijk Joel Matip en Jordan Henderson, terwijl Kostas Tsimikas de positie van Andrew Robertson overnam in West-Londen. Laatstgenoemde kwam niet helemaal fit uit het duel met Leicester en begon daarom op de bank. Kersverse aanwinst Cody Gakpo zat nog niet bij de wedstrijdselectie van Liverpool. De werkvergunning van de ex-PSV’er is nog niet rond.

De druk stond er voor Liverpool voorafgaand aan de wedstrijd al flink op. The Reds moesten namelijk winnen om de achterstand op Manchester United niet op te laten lopen tot vier punten én om te profiteren van de nederlaag van Tottenham Hotspur van afgelopen zondag. De ploeg van Klopp schoot daarom uit de startblokken in het Gtech Community Stadium en was in de eerste tien minuten tot twee keer toe dicht bij de openingstreffer. Zo raakte Van Dijk na een knappe volley via Brentford-doelman David Raya de lat, terwijl Darwin Núñez de grootste mogelijkheid om zeep hielp. De Uruguayaan omspeelde de doelman na een goede steekbal van Mohamed Salah, maar zag zijn inzet van de lijn gehaald worden door Ben Mee.

Ruim tien minuten later was het Brentford dat de score opende. Een hoekschop van aanvaller Mbeumo belandde op de knie van Konaté, waarna de bal achter Alisson in het doel van Liverpool rolde: 1-0. Een kleine vijf minuten later leek Tsmikas de gelijkmaker op zijn schoen te hebben, maar de Griekse verdediger zag zijn schot op de voet van Raya stuiten. Twintig minuten voor rust leek Brentford de score te verdubbelen, maar daar stak scheidsrechter Stuart Attwell een stokje voor. Een hoekschop kwam in de kluts voor de voeten van Wissa, die vervolgens binnenschoot. De spits stond echter in buitenspelpositie, waardoor die treffer niet doorging.

Vijf minuten voor rust was het opnieuw Wissa die Alisson passeerde uit een corner. De Congolees nam een hoekschop van Mbeumo op zijn borst aan en schoot raak. De bal werd onderweg echter licht getoucheerd door het bovenbeen van Mee, die in buitenspelpositie stond. Daardoor ging er voor de tweede keer een streep door een doelpunt van Wissa, waardoor Liverpool in leven bleef. Heel lang duurde dat overigens niet, daar dezelfde Wissa nog geen twee minuten later wél op het scorebord kwam.

Brentford profiteerde van slordig balverlies van Liverpool en kwam er op de counter razendsnel uit. Mathias Jensen bediende Wissa met een fijne voorzet, waarna laatstgenoemde op doel kopte. Alisson leek de bal in eerste instantie nog voor de lijn tegen te houden, maar de doellijntechnologie maakte duidelijk dat de bal al over de lijn was geweest: 2-0. Drie keer is scheepsrecht, zo bleek ook maandagavond weer voor Wissa. Van Dijk bleef vervolgens achter in de kleedkamer. De aanvoerder van Oranje leek op het eerste oog niet met een blessure te kampen en werd dus geslachtofferd door Klopp.

Kort na rust leek Núñez de aansluitingstreffer te maken, maar ook die goal werd afgekeurd wegens buitenspel. In de vijftigste minuut van de wedstrijd was het Oxlade-Chamberlain die wél scoorde voor Liverpool. Trent Alexander-Arnold gaf met links een geweldige voorzet op de ex-speler van Arsenal, die alleen maar zijn hoofd tegen de bal hoefde te zetten om te scoren: 2-1. Vijf minuten voor tijd maakte Mbeumo aan alle hoop van Liverpool een einde na een fout van Konaté. De Franse verdediger liet zich kinderlijk eenvoudig wegzetten door de aanvaller, waarna Mbeumo eenvoudig langs Alisson kon schieten: 3-1.