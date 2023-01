Virgil van Dijk wordt ongekend vroeg gewisseld op uiterst moeizame avond

Maandag, 2 januari 2023 om 19:45 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:48

Virgil van Dijk heeft maandagavond slechts 45 minuten meegedaan bij Liverpool. De 31-jarige centrumverdediger werd door Jürgen Klopp in de rust van de wedstrijd tegen Brentford bij een 2-0 achterstand gewisseld. Van Dijk leek de kleedkamers ongeblesseerd op te zoeken, maar zou met klachten kunnen kampen, al is het ook goed mogelijk dat Klopp zijn aanvoerder het weifelende defensieve optreden van zijn ploeg aanrekent. De driedubbele wissel die door de Duitser werd doorgevoerd in de rust hielp uiteindelijk niet: Liverpool verloor met 3-1.

Van Dijk geldt als rots in de branding bij Liverpool, die normaliter nooit wordt gewisseld en alles speelt. De Oranje-international verliet het veld sinds zijn rentree van een kruisbandblessure in 2020 slechts één keer voortijdig. Dat was in de FA Cup-finale in mei 2022 tegen Chelsea (0-0, winst na strafschoppen). Toen gaf Van Dijk in de rust van de verlenging aan met klachten te kampen en was zijn wissel dus niet tactisch.

Liverpool heeft maandagavond op bezoek bij Brentford opvallend veel moeite met het verdedigen van standaardsituaties, hoekschoppen in het bijzonder. De thuisploeg scoorde voor rust liefst driemaal uit een corner, al werden twee goals afgekeurd vanwege buitenspel. Bij de tweede geldige tegentreffer, in de 42ste minuut, arriveerde Van Dijk veel te laat bij Yoane Wissa om het schot van de aanvaller nog te kunnen blokken.