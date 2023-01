‘Ronaldo kan dankzij clausule deze zomer al terugkeren in Champions League’

Maandag, 2 januari 2023 om 19:35 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:37

Cristiano Ronaldo heeft een terugkeer in de Champions League ondanks zijn stap naar Saudi-Arabië allerminst uit het hoofd gezet, zo meldt Marca. De 37-jarige aanvaller tekende op oudejaarsdag bij Al-Nassr en liet in dat contract naar verluidt een speciale clausule opnemen die een rentree in het Europese miljardenbal mogelijk maakt.

De bepaling in het contract van Ronaldo hangt samen met Newcastle United, de club die niet geheel toevallig in Saudi-Arabische handen is. Mochten the Magpies bij de eerste vier plekken eindigen in de Premier League en dus een Champions League-ticket binnenhalen, dan heeft Ronaldo de optie om een verhuurperiode bij Newcastle af te dwingen. De club staat momenteel derde en heeft dus uitstekende papieren.

Ronaldo verliet het Europese topvoetbal op de laatste dag van 2022 met pijn in het hart. De Portugees droomt van een zesde titel in de Champions League en heeft daar bovendien een prestigieus record te verdedigen: met 140 goals is hij all-time topscorer op het miljardenbal. Zijn eeuwige rivaal Lionel Messi verbond zijn toekomst onlangs tot minimaal medio 2025 aan Paris Saint-Germain en ligt slechts elf goals achter op Ronaldo: een serieuze bedreiging dus.

Bij zijn presentatie bij Al-Nassr liet Ronaldo weten uit te kijken naar zijn nieuwe avontuur. "De manier waarop Al Nassr zich in het mannen- én vrouwenvoetbal ontwikkelt, is bijzonder inspirerend. We hebben Saoedi-Arabië allemaal op het WK zien spelen. Dit is een land met een groot potentieel en grote ambities. Ik ben in de positie dat ik alles gewonnen heb wat er te winnen valt in het Europese voetbal, waardoor dit het juiste moment is om mijn ervaring te delen in Azië", aldus Ronaldo.