Nieuwe trainer van Lang heeft huiswerk te doen met Belgisch play-offs-systeem

Maandag, 2 januari 2023 om 19:10 • Wessel Antes • Laatste update: 19:10

Scott Parker is maandag officieel gepresenteerd als nieuwe hoofdtrainer van Club Brugge. De 42-jarige Engelsman volgt Carl Hoefkens op bij de Belgische topclub, die momenteel vierde staat in de Pro League. Parker gaf tijdens de persconferentie eerlijk toe dat hij het Belgische play-offs-systeem nog niet echt begrijpt.

Parker stond tot dusver enkel nog aan het roer bij Fulham en Bournemouth in Engeland, waar de play-offs er anders uitzien. De komende weken zal hij zich meer gaan verdiepen in de Belgische competitie. “Ik ken het ongeveer, maar ik ben er nog niet helemaal uit. Die play-offs begrijp ik nog niet. Ik heb in Engeland ook play-offs gespeeld, maar hier is het heel anders. Het zal in ieder geval niet de eerste keer zijn.” Parker ondertekende maandag een contract dat hem tot medio 2025 in het Jan Breydelstadion houdt.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Club staat een zware opgave te wachten mocht het nog kampioen willen worden. Koploper KRC Genk is momenteel maar liefst twaalf punten verwijderd van de nieuwe club van Parker. Toch wil de kersverse oefenmeester niets uitsluiten. “Of ik nog geloof in de titel? Ik ben realistisch en weet dat het enorm moeilijk wordt, maar we gaan de uitdaging zeker niet uit de weg. De komende tijd gaan we zien wat er nog mogelijk is. Ik wil winnen en de beste zijn.”

Parker krijgt bij Club te maken met drie Nederlanders: Noa Lang, Bjorn Meijer en Ruud Vormer. De achttienvoudig international van the Three Lions denkt dat hij goed bij zijn nieuwe werkgever past. “Mijn visie strookt met die van de club. Ik heb enkele diepgaande gesprekken gevoerd met de beleidsbepalers. Club Brugge heeft een jonge ploeg die nog enorm kan groeien. Ik heb er zin in, dit team ziet er gewoon heel goed uit.” Club komt aanstaande zondag alweer in actie, wanneer de wedstrijd tegen koploper Genk op het programma staat.