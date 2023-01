Burnley hard op weg naar Premier League na dubbelslag Maatsen

Maandag, 2 januari 2023 om 18:39 • Wessel Antes • Laatste update: 19:04

Ian Maatsen was maandagmiddag goud waard voor Burnley tijdens de 1-2 uitzege op Swansea City. De twintigjarige linksback was verantwoordelijk voor beide doelpunten van the Clarets, die momenteel bovenaan staan in de Championship. De doelpunten van Maatsen, die afgelopen zomer hevig werd gelinkt aan Feyenoord, waren beide van buiten het zestienmetergebied.

Maatsen is onder Vincent Kompany een belangrijke speler voor Burnley. Maandag mocht hij na twaalf minuten aanleggen voor een vrije trap, die hij via de linkerpaal wist te benutten. Tien minuten later was de vleugelverdediger opnieuw trefzeker toen Swansea-doelman Steven Benda zich van afstand liet verschalken door de linkspoot: 0-2. Voor Maatsen betekende dat zijn vierde doelpunt van het seizoen, terwijl hij daarnaast hetzelfde aantal assists afleverde.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Middenvelder Oli Cooper bracht namens Swansea de spanning nog voor rust terug met de 1-2, maar the Jacks wisten niet meer op gelijke hoogte te komen. Door de zege bedraagt de voorsprong van Burnley op Blackburn Rovers, dat derde staat, nu maar liefst veertien punten. Aangezien de eerste twee ploegen direct promoveren naar de Premier League is Kompany dus al goed onderweg met zijn elftal. Maatsen is overigens officieel nog van Chelsea, waar hij tot medio 2024 onder contract staat. Afgelopen zomer verkoos hij een verhuur aan Burnley boven een dienstverband bij Feyenoord.