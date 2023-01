Espanyol is woedend na derby tegen Barcelona en dient officiële klacht in

Maandag, 2 januari 2023 om 18:25 • Noel Korteweg

Espanyol heeft een officiële klacht ingediend bij de Spaanse voetbalbond en wil dat het uitduel met Barcelona (1-1) van afgelopen zaterdag ongeldig wordt verklaard. Eerstgenoemde club is namelijk woedend over het feit dat Robert Lewandowski mocht meespelen bij de thuisploeg.

De Pool werd in de uitwedstrijd tegen Osasuna (1-2) van begin november met een indirecte rode kaart van het veld gestuurd en maakte daarna tot twee keer toe een ‘snuifgebaar’ richting de scheidsrechter en diens assistenten. Dat leverde hem een schorsing van drie wedstrijden op, maar omdat Barcelona in beroep ging mocht Lewandowski ‘gewoon’ meedoen in de stadsderby van afgelopen zaterdag. De definitieve schorsing van de spits zal op korte termijn duidelijk worden.

Espanyol was en is boos over het meespelen van Lewandowski. Het bestuur van de tweede club van Barcelona bleef daarom afgelopen zaterdag al weg uit Spotify Camp Nou en dient nu dus een officiële klacht in. Espanyol laat in een statement weten dat het de klacht indient vanwege ‘een onjuiste opstelling’. “De club zal alle beschikbare middelen gebruiken om de belangen van Espanyol en de fans te verdedigen.”

“Deze vorm van onrechtvaardigheid brengt de essentie van onze competitie in gevaar. Dit onrecht (het meespelen van Lewandowski, red.) is gebaseerd op een overhaaste oplossing met duidelijke juridische tekortkomingen”, aldus Espanyol. In de derby werden liefst vijftien gele en twee rode kaarten uitgedeeld door scheidsrechter Antonio Mateu Lahoz. Door het gelijkspel zag Barcelona aartsrivaal Real Madrid op gelijke hoogte komen qua punten.