Supporters bewijzen Pelé laatste eer; Infantino doet opvallend verzoek

Maandag, 2 januari 2023 om 17:38 • Noel Korteweg • Laatste update: 17:49

Duizenden mensen hebben maandag afscheid genomen van Pelé, die onlangs op 82-jarige leeftijd overleed. Het lichaam van de Braziliaanse legende is in de ochtend aangekomen in het stadion van Santos, waar de drievoudig WK-winnaar ruim twintig jaar lang speelde. De kist is op de middenstip van het veld geplaatst.

De rouwstoet reed maandagochtend vanaf het ziekenhuis waar Pelé overleed naar het stadion van Santos. Supporters hebben vanaf maandagmiddag 14.00 uur (Nederlandse tijd) 24 uur lang de mogelijkheid om Pelé een laatste eer te bewijzen. Daarna zal de Braziliaan naar zijn laatste rustplaats worden gebracht. Het is erg druk bij het stadion van Santos, waar mensen al uren voor het begin van de wake in de rij gingen staan.

Os portões da Vila serão abertos ao público às 10h, e restando quase 3h já há uma grande movimentação por aqui#Pelé #ReiPelé #Luto #Santos #Futebol pic.twitter.com/gDkq7lkLq6 — Rádio Bandeirantes (@RBandeirantes) January 2, 2023

Ook FIFA-president Gianni Infantino is aanwezig. De beleidsman arriveerde maandagochtend in Brazilië, waar hij lovende woorden sprak over Pelé. “We staan hier met veel verdriet. Pelé was eeuwig: hij is een globaal icoon van het voetbal.” De president van de mondiale voetbalbond wil daarnaast dat de Braziliaan ook wereldwijd groot herdacht gaat worden en doet daarom een opvallend verzoek. “We gaan alle landen vragen om een van de stadions te vernoemen naar Pelé.”

De oud-aanvaller zal dit weekend ook in Nederland herdacht gaan worden. Het betaald voetbal zal voorafgaand aan alle duels namelijk een minuut stilte houden ter nagedachtenis aan Pelé. In Engeland, Frankrijk, Spanje en Italië werd het icoon vorig weekeinde al geëerd met ofwel een minuut applaus, ofwel een minuut stilte. In Brazilië werd daarnaast drie dagen van nationale rouw afgekondigd. In São Paulo is dat een volle week.