Rangers verzuimt in te lopen op Celtic in opvallend sportieve Old Firm

Maandag, 2 januari 2023 om 15:28 • Wessel Antes • Laatste update: 15:40

Een ‘ongewoon sportieve’ Old Firm tussen Rangers en Celtic heeft maandag geen winnaar opgeleverd: 2-2. De thuisploeg kwam snel op achterstand door een treffer van Daizen Maeda, om na rust veerkracht te tonen met doelpunten van Ryan Kent en James Tavernier (penalty). Vlak voor tijd bepaalde Kyogo Furuhashi de eindstand met een late gelijkmaker, waardoor het gat tussen Rangers en Celtic nog altijd groot blijft.

Voor Rangers was het zaak om de klassieke voetbalstrijd te winnen, daar de achterstand op koploper Celtic voor aanvang van het duel maar liefst negen punten was. Ibrox was daardoor deze maandagmiddag wederom goed gevuld met fanatieke supporters, die de aartsrivaal echter al vroeg op voorsprong zagen komen. In de vijfde minuut was het namelijk al raak voor The Hoops, toen Maeda een slordige pass van Rangers-spits Alfredo Morelos wist te onderscheppen. De Japanner passeerde vervolgens zowel Tavernier als Connor Goldson, om keeper Craig Gordon op koelbloedige wijze te verschalken.

In de 29ste minuut was Kent dichtbij de gelijkmaker, toen Celtic-doelman Joe Hart er niet in slaagde om de bal te verwerken. Morelos legde de bal vanaf de achterlijn terug naar Fashion Sakala, die Kent wist te bereiken. De Engelsman zag zijn poging echter via Hart op de paal belanden. Direct na rust was de 26-jarige aanvaller wel verantwoordelijk voor de 1-1, toen hij vanaf de linkerkant naar binnen dribbelde om vervolgens geweldig uit te halen in de verre hoek. Het doelpunt bracht veel hoop bij het thuispubliek, waarna Rangers de wedstrijd overnam.

Zes minuten later ging de bal terecht op de stip, toen Sakala op onrechtmatige wijze werd geschept door Celtic-verdediger Carl Starfelt. Penaltyspecialist Tavernier schoot vanaf elf meter onberispelijk binnen en liet Hart kansloos achter: 2-1. In de slotfase ging Celtic nog op zoek naar de gelijkmaker en daar werd het elftal van Ange Postecoglou vlak voor tijd voor beloond. Een inzet van Furuhashi was van dichtbij te machtig voor Gordon, die teleurgesteld achterbleef: 2-2. Pas in blessuretijd vielen de eerste gele kaarten van de wedstrijd voor Starfelt (Celtic) en Ryan Jack (Rangers), waardoor de Old Firm dit jaar op het veld opvallend sportief was.

