Samuel Eto'o dringt aan op leeftijdstest en ziet zeventig (!) procent zakken

Maandag, 2 januari 2023 om 16:00 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 16:34

De Kameroense voetbalbond FECAFOOT heeft bekendgemaakt dat het maar liefst 21 van de 30 spelers die waren opgeroepen voor de kwalificatieperiode voor de Afrika Cup Onder 17 naar huis heeft gestuurd. Reden daarvan is dat de betreffende spelers na een controle allemaal te oud bleken. In Kameroen is leeftijdsfraude een groot probleem en om dat aan te pakken heeft de bond besloten strenger te controleren.

De Kameroense voetbalbond is aan de hand van MRI-scans tot de ontdekking gekomen dat veel spelers ouder waren dan zij beweerden. De bond kwam tot die ontdekking door middel van scans van de polsen van de voetballers. Aan de hand van de botleeftijd kan worden ingeschat hoe oud een speler is. "Zij zijn onmiddellijk uit de selectie verwijderd", laat de FECAFOOT weten. "Er zijn direct stappen genomen om hen te vervangen."

De bond legt uit dat de controles zijn uitgevoerd op aandringen van de president van de FECAFOOT, Samuel Eto'o, om een einde te maken aan het sjoemelen met civiele gegevens, 'wat in het verleden het imago van het Kameroense voetbal heeft aangetast'. "FECAFOOT dringt erop aan dat, zeker onderwijzers, de leeftijdscategorieën moeten respecteren."

Joseph Minala

Joseph Minala is het bekendste voorbeeld van mogelijke leeftijdsfraude. In 2014 werd de toen zeventienjarige Minala plots een bekend persoon, nadat hij zich bij het eerste van Lazio aansloot. Een foto van de jeugdspeler die door de Romeinen werd geplaatst ging viraal, omdat velen niet geloofden dat hij pas zeventien zou zijn. "Het heeft mijn carrière tegengehouden en dat is nog steeds het geval", foeterde Minala in 2020 tegenover AFP. De middenvelder kwam uiteindelijk tot vier wedstrijden in het eerste en verdient zijn brood tegenwoordig bij Olbia in de Serie C. Van daadwerkelijke fraude van Minala was overigens nooit sprake.