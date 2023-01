Frenkie de Jong ziet winterse uittocht bij Barça wel zitten

Juventus wil Alejandro Grimaldo na dit seizoen transfervrij overnemen van Benfica. De 27-jarige linksback komt er vanwege zijn hoge salariseisen niet uit met de Portugese koploper over een nieuw contract. (A Bola)

De 25-jarige middenvelder zou een overstap naar Old Trafford ditmaal wel zien zitten.

Arsenal heeft serieuze belangstelling in João Félix. Alleen de peperdure huursom van 21 miljoen euro schrikt de Londenaren momenteel nog af. (The Athletic)

Loris Karius kan transfervrij op zoek naar een nieuwe club. Newcastle United is na de terugkeer van Martin Dúbravka niet van plan om de Duitse sluitpost langer te binden. (The Northern Echo)