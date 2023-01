Noppert speculeert over transfer: ‘Misschien is dit voor Heerenveen het moment’

Maandag, 2 januari 2023 om 13:05 • Wessel Antes

Andries Noppert denkt dat het voor sc Heerenveen een goed moment kan zijn om hem te verkopen, zo zegt hij openhartig in een uitgebreid interview met de Leeuwarder Courant. De Friezen zouden na zijn degelijke WK de hoofdprijs kunnen vangen bij een uitgaande transfer. Daarbij moet Noppert waarschijnlijk mikken op een buitenlandse transfer, aangezien Ajax volgens Voetbal International niet concreet zal worden voor de doelman.

Noppert bekijkt zijn situatie op een reële manier. “Ik zie wel wat er de komende weken allemaal op me afkomt. Misschien is dit voor Heerenveen wel het moment om geld aan mij te verdienen.” Toch zou de boomlange keeper het geen straf vinden om in het Abe Lenstra stadion te blijven. “En komt er geen club? Dan zit ik hier ook op mijn plek en ben ik trots om voor Heerenveen te voetballen.” In Friesland ligt de 28-jarige sluitpost nog vast tot medio 2024. Na de nieuwste update op Transfermarkt.com wordt zijn waarde geschat op vijf miljoen euro.

Noppert stelt dat de transfervrije overstap die hij in 2022 maakte, van Go Ahead Eagles naar Heerenveen, al een droom was die uitkwam. Hij kijkt dan ook terug op een jaar vol geluk. “Geluk met de geboorte van mijn zoontje in maart. Geluk met de kans die ik bij Go Ahead Eagles heb gekregen. Geluk met de transfer in de zomer naar mijn jeugdliefde, want zo voelt Heerenveen voor mij. Geluk met mijn selectie voor Oranje én geluk dat ik eerste doelman op een WK ben geworden.”

De vraag is nu welke club Noppert wel gaat strikken. Het Parool meldde in december al dat Heerenveen tien miljoen euro verlangt voor zijn diensten. Ajax zou volgens verschillende bronnen naar meerdere buitenlandse keepers kijken. De namen van Gerónimo Rulli, David Raya en Altay Bayindir en Alexander Nübel passeerden al de revue in de Johan Cruijff ArenA.