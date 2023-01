Bundesliga-avontuur gaat als een nachtkaars uit voor Nederlander

Maandag, 2 januari 2023 om 13:02 • Tom Rofekamp

Deyovaisio Zeefuik is op weg naar de uitgang bij Hertha BSC, weten BILD en Kicker. De 24-jarige rechtsback komt er amper aan te pas in Berlijn en ziet zijn tot medio 2024 doorlopende contract vanwege salarisoverwegingen verscheurd worden. Hertha telde tweeënhalf seizoen geleden nog vier miljoen euro neer voor de Nederlands jeugdinternational.

Zeefuik kwam in de zomer van 2020 over van FC Groningen, waar hij zich na zijn vertrek bij Ajax tot gewaardeerde kracht opwerkte op de vleugels. In zijn eerste seizoen in Duitsland kwam de Amsterdammer nog tot een respectabele 22 wedstrijden; een halfjaar later was zijn rol echter al zo goed als uitgespeeld. Hij hoopte zijn carrière nieuw leven in te blazen op huurbasis bij Blackburn Rovers, maar ook daar viel hij al snel uit de gratie.

De vleugelverdediger keerde begin dit seizoen terug in Berlijn en kreeg sindsdien nog slechts vijf (!) speelminuten, in DFB-Pokal-verband. Nu heeft die Alte Dame de knoop doorgehakt en besloten Zeefuiks contract te verscheuren. Volgens BILD is hij al met diverse clubs uit Nederland in gesprek, maar zijn er ook Europese gegadigden.

Zeefuik werd opgeleid door Ajax, waar hij nooit wist door te breken in het eerste elftal. Na negen duels in de hoofdmacht van de Amsterdammers besloot Groningen 300.000 euro neer te leggen voor de verdediger. In het noorden maakte Zeefuik zijn potentie waar en vestigde zich twee jaar later hoog op de uitgaande transferrecordlijst van de Trots van het Noorden. Het is onduidelijk of Zeefuiks oude club tot de geïnteresseerden behoort.