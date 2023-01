Van De Grolsch Veste naar spelen met Buffon: ‘Hij is hier overal de koning!’

Maandag, 2 januari 2023 om 12:10 • Wessel Antes • Laatste update: 14:22

Nederlandse profvoetballers zijn in alle uithoeken van de wereld te vinden, van de spotlights van de grote Europese competities tot de meer avontuurlijke dienstverbanden op andere continenten. In de rubriek Over de Grens spreekt Voetbalzone wekelijks met een speler die buiten de landsgrenzen actief is. Met deze keer aandacht voor Jayden Oosterwolde, die in januari 2022 zijn eerste buitenlandse avontuur aanging bij Parma in de Serie B. Bij de klassieke Italiaanse club speelde hij in het afgelopen jaar samen met legendes als Gianluigi Buffon en Goran Pandev, maar de 21-jarige linksback aast op meer. “Over vijf jaar? Dan wil ik in het Nederlands elftal en de Premier League spelen!”

Door Wessel Antes

Als geboren Zwollenaar ontwikkelde Oosterwolde zijn liefde voor voetbal bij het lokale ZAC. In 2012 werd zijn talent opgemerkt door FC Twente, dat hem vanaf dat moment elke dag met een busje ophaalde in zijn geboorteplaats. Die ritjes kan de vleugelverdediger zich nog goed herinneren. “Dan zat ik altijd met mijn twee neven in het busje richting Enschede, Tijjani (inmiddels AZ, red.) en Eliano Reijnders (inmiddels Jong FC Utrecht, red.). Giovarny Sluiter, een andere Zwolse jongen die nu bij FC Emmen speelt, was daar ook bij. We hebben veel gelachen in dat busje en gingen elke dag met plezier naar de club. Het is wel speciaal dat ik dat samen met mijn oudere neven heb mogen meemaken, vooral omdat ik later tegen ze heb gespeeld op het hoogste niveau van Nederland in grote stadions.”

Alleen Oosterwolde slaagde er uiteindelijk in om de hoofdmacht van Twente te halen. Dat deed hij uiteindelijk als linksback, al maakte de linkspoot in zijn jongere jaren voornamelijk furore als aanvaller. “Ik was altijd linksbuiten of spits. Tot en met de D1 werd ik ieder seizoen topscorer, maar toch wilde mijn jeugdtrainer mij zien als linksback. Uiteindelijk kreeg hij gelijk, want al snel zag ook de KNVB mijn talent op die positie. Daarom heb ik besloten om mezelf op die plek te focussen.” Uit zijn jeugdjaren is één linksback Oosterwolde echt bijgebleven. “Royston Drenthe, toen hij bij Real Madrid speelde. Al is dat vooral omdat ik een poster van hem op mijn kamer had, haha!”

Zijn doorbraak bij Twente kwam niet zonder slag of stoot. Oosterwolde zou in de winterstop van het seizoen 2019/20 meegaan op trainingskamp, maar scheurde op onfortuinlijke wijze zijn meniscus af. In de zomer van 2020 pakte de ambitieuze linksback alsnog zijn kans tijdens een trainingskamp van de Tukkers. “Vanaf dat moment was ik eigenlijk direct dé linksback van Twente. Toen ik mijn kans kreeg heb ik die gelijk gepakt.” Oosterwolde zal Ron Jans, die hem liet debuteren tegen Fortuna Sittard (2-0 winst), voor altijd dankbaar zijn. “Dat zijn momenten waar je als kind van droomt, dus ik ben hem daar uiteraard nog dankbaar voor. Hij heeft mij het vertrouwen gegeven en dat heeft goed uitgepakt.”

Toch was zijn debuutseizoen bij Twente ook een vreemd seizoen. “Wanneer alles nieuw is kun je natuurlijk overal van genieten, maar de ervaring was wel apart vanwege corona. Het was mooi om in die grote stadions te kunnen spelen, maar ze waren vrijwel altijd leeg. Zelf was ik daardoor vooral gefocust op mijn prestaties en het behouden van mijn plek, maar ik had De Grolsch Veste graag wat vaker vol gezien.” De spelers van zijn oude werkgever spreekt hij nog dagelijks via de Playstation. “We hebben een hecht groepje met onder meer Mees Hilgers, Daan Rots en Ramiz Zerrouki. Daardoor volg ik Twente nog wel op afstand.”

In zijn tweede seizoen als profvoetballer kreeg het coronavirus ook Oosterwolde zelf te pakken. “Ik begon lekker aan het seizoen en was opnieuw basisspeler, tot ik corona kreeg. Daar ben ik echt ziek van geweest, waardoor ik lang de tijd nodig had om te herstellen. Toen ik eenmaal fit was speelde ik afwisselend in de basis omdat mijn concurrent (Gijs Smal, red.) het ook gewoon goed deed. In de winterstop was er veel interesse van verschillende clubs, waardoor ik ben gaan kijken naar een volgende stap. Ik droomde altijd al van een buitenlands avontuur en uiteindelijk zijn we er met Parma uitgekomen.” De Italiaanse club was bereid flink te betalen voor Oosterwolde, die een langdurige verbintenis tot medio 2026 tekende.

Oosterwolde speelde in totaal 41 officiële wedstrijden voor Twente, waarna hij voor zo’n drie miljoen euro naar Italië vertrok.

Zo belandde de destijds twintigjarige Zwollenaar eind januari in Parma, met de ambitie om in hetzelfde jaar al te promoveren naar de Serie A. “Het plan van de club is gewoon uitstekend. In het verleden was Parma een grote club in Italië, met ook op Europees niveau succes. Van het huidige elftal kende ik Buffon natuurlijk al van televisie en FIFA. Ik heb met meerdere clubs gesproken, maar zag hier de meeste ruimte voor mijn ontwikkeling. Ik ben een linksback met veel aanvallende kwaliteiten, terwijl ik verdedigend nog veel stappen kan maken. Daarom sprak Italië mij als voetballand ook enorm aan. Op het gebied van positionering ben ik bijvoorbeeld echt beter geworden”, aldus Oosterwolde, die inmiddels op 22 wedstrijden in de Serie B staat.

Toch was het flink aanpoten na zijn overstap. “Die eerste maanden in Parma waren best zwaar. Je komt terecht in een nieuwe wereld waar een andere taal wordt gesproken. Niemand sprak Engels, zelfs de trainer niet, waardoor ik heel snel Italiaans moest gaan leren”, zo zegt Oosterwolde, die ook aan andere zaken moest wennen. “In Nederland kun je echt van alles eten, hier is het vooral pasta en pizza. Daarnaast ging ik voor het eerst in mijn leven op mezelf wonen en moest ik wennen aan het alleen zijn, je mist toch je familie. Inmiddels ben ik helemaal ingeburgerd en zit ik lekker in mijn vel!”

Bovendien krijgt Oosterwolde regelmatig de gelegenheid om terug te vliegen naar Nederland. “Als ik twee dagen vrij ben vlieg ik eigenlijk altijd wel terug, al komt dat niet heel vaak voor. Vaak is het maar één dag en dan pak ik gewoon mijn rust. Soms ga ik uit eten of een dag naar Milaan met mijn teamgenoten.” Oosterwolde krijgt in Italië geregeld bezoek van zijn ouders en vrienden. “Ik woon een uur van het vliegveld af en de vlucht zelf duurt een uur en twintig minuten. Dat valt allemaal wel mee dus. Mijn vader en moeder komen elke maand langs en soms zelfs vaker. Af en toe heb ik weinig tijd om mensen te ontvangen, aangezien ik vanuit de club een stuk meer verplichtingen heb dan in Nederland het geval was. Het schema is gewoon wat voller. We spelen ook meer wedstrijden.”

Parma speelt haar thuiswedstrijden in het Stadio Ennio Tardini, waar tijdens competitiewedstrijden ruim twintigduizend bezoekers in kunnen. De aanhang van de club is vrij fanatiek. “Ik heb het gevoel dat men hier nog meer meeleeft dan in Nederland. De stadions in de Eredivisie zijn vaak vol, maar het publiek komt vooral om gewoon even een wedstrijd te kijken. In Italië schreeuwt iedereen mee, jong of oud, het is allemaal net wat intenser”, aldus Oosterwolde, die nog prima naar de stad kan in Parma. “Op straat word ik wel herkend, maar meer dan een foto is het niet. Dat was ik als speler van Twente ook wel gewend. Ik moet nog steeds gewoon betalen voor mijn etentjes en dat wil ik ook zo houden, haha!”

Oosterwolde viert een doelpunt met teamgenoot Dennis Man, wiens naam de afgelopen jaren regelmatig aan Feyenoord werd gelinkt.

Dit seizoen groeide de pijlsnelle verdediger uit tot een belangrijke speler in het elftal van trainer Fabio Pecchia, die sinds 2 juni de scepter zwaait bij Parma. Voor Oosterwolde heeft de trainerswissel goed uitgepakt. “De nieuwe trainer heeft veel vertrouwen in mij en dat spreekt hij ook uit. Onder hem speel ik dit seizoen bijna alles en dat voelt fijn. Hij verschilt enorm met de trainer die we vorig seizoen hadden. In de omgang, maar ook op tactisch gebied. Hij gelooft erin dat ik kan uitgroeien tot een grote linksback.” Oosterwolde maakte op 15 oktober van dit jaar zijn eerste doelpunt op de Italiaanse velden in de thuiswedstrijd tegen Reggina (2-0 winst).

Parma staat momenteel op de zesde plek in de Serie B. De twee bovenste ploegen promoveren direct, terwijl de nummers drie tot en met acht het tegen elkaar opnemen in de play-offs. Het doel van Oosterwolde en zijn teamgenoten is duidelijk. “Wij moeten gewoon promoveren met deze selectie. Waar Parma in de Eredivisie zou staan? Daar heb ik zelf al best vaak over nagedacht. Om eerlijk te zijn kan ik het antwoord niet echt geven. Ik denk in ieder geval dat veel teams in de Eredivisie een lastige middag zouden hebben tegen ons.”

Wie de selectie van Parma bekijkt, ontdekt naast Buffon meerdere bekende namen. De inmiddels 36-jarige Cristian Ansaldi, vijfvoudig international van Argentinië, is een van de concurrenten van Oosterwolde. “Hij is echt de liefste man die ik ken, echt waar, een vaderfiguur. Hij is heel erg gelovig en dat ben ik ook, dus dat voelde meteen goed. Hij praat echter geen Engels, dus ik probeer altijd met mijn gebroken Italiaans gesprekjes met hem te voeren.” Naast Ansaldi is Franco Vázquez, die jarenlang voor Sevilla speelde in LaLiga, een van de leiders.

Voor Oosterwolde is het inmiddels ‘gewoon’ om de kleedkamer te delen met spelers als Buffon, Ansaldi en Vázquez. Pandev, die vorig seizoen nog onder contract stond bij Parma, heeft het gezelschap inmiddels verlaten. Toch hebben deze sterren wat kunnen meegeven aan Oosterwolde. “Juist door hoe normaal ze zijn gebleven. Deze mannen blijven zichzelf. In het begin kreeg ik veel vragen over Buffon. Mensen wilden een videoboodschap, zijn shirt of keepershandschoenen hebben. Dan regelt hij dat direct, het is echt een lieve man. Ik waardeer het enorm dat ik hem als teamgenoot heb.”

Oosterwolde speelt op 10 januari in San Siro een uitwedstrijd tegen Internazionale voor de Coppa Italia.

Hoewel Oosterwolde de aanwezigheid van Buffon inmiddels dus gewend is, is de 44-jarige sluitpost overal in elk Italiaans stadion een attractie. “Hoe Gigi wordt ontvangen door Italianen is niet normaal. Hij is hier overal de koning!” De recordinternational van Italië (176 interlands) kampt momenteel wel met een blessure. “Maar hij kan nog steeds keepen hoor, dat is echt ongekend! Hoe duidelijk hij is in zijn coaching is indrukwekkend.” Het contract van de clublegende loopt nog tot medio 2024, wanneer Buffon de 46 gepasseerd is.

Oosterwolde is al met al blij dat hij de stap naar Parma heeft gemaakt. Hij vindt het belangrijk dat jonge spelers af en toe uit hun comfortzone stappen. “Dan moet je eerst uiteraard wel alles goed overwegen. Je moet alleen kunnen zijn en openstaan voor aanpassingen in je leven. Als je echt wil en ambitieus bent, moet je het zeker doen. Achteraf heb ik absoluut geen spijt van mijn transfer, hoe moeilijk het begin ook was.”

De bedoeling is dat Oosterwolde op korte termijn een vervolgstap maakt. Volgens de Italiaanse media geniet de linksback belangstelling van meerdere Serie A-clubs, het Engelse Southampton en het Duitse Augsburg. Zelf wil hij niet diep ingaan op namen van clubs. “Er is veel interesse, laten we het daarbij houden. Ik ga kijken wat de komende transferperiode gaat brengen. Voor nu focus ik me nog op Parma, maar als de juiste club komt gaan we daar zeker naar kijken.”

De linkspoot heeft in ieder geval genoeg ambities. “Waar ik over vijf jaar sta? Dan wil ik in de Premier League en het Nederlands elftal spelen! Als kind keek ik altijd naar het Engelse voetbal, het is gewoon de beste competitie van de wereld.” Hoewel Oosterwolde ook voor Suriname en Indonesië kan kiezen, richt hij zijn pijlen nog altijd op Oranje. “Ik voel me gewoon een Nederlander, dus een eindtoernooi spelen met Oranje blijft een droom. Ik ben vaak benaderd door Suriname en Indonesië, maar dat is wellicht iets voor later.”