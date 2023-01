Virgil van Dijk kijkt uit naar Nations League maar plaatst ook kanttekening

Maandag, 2 januari 2023 om 12:30 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 12:36

Virgil van Dijk kijkt uit naar de eindronde van de Nations League, zo meldt hij aan De Telegraaf. De aanvoerder van het Nederlands elftal speelt na het lopende seizoen in eigen land de eindronde van het toernooi. Van Dijk hoopt vanzelfsprekend op succes, maar denkt tegelijkertijd dat hij en zijn teamgenoten 'waarschijnlijk helemaal kapot zullen zijn'.

"Ik heb het gevoel dat we een fantastisch team hebben", vertelt de verdediger van Liverpool. "Het wordt een nieuw tijdperk met Ronald Koeman, die terugkeert als bondscoach. We hebben jonge spelers die doorkomen. Hopelijk kunnen we in de zomer iets moois doen op het eindtoernooi van de Nations League. Het is een toernooi dat ik heel graag wil winnen. Ook al is het het einde van een lang seizoen en zijn we waarschijnlijk al helemaal kapot." Kroatië, Spanje, Italië en Oranje zullen om de beker strijden en gaan dat doen in in De Grolsch Veste van FC Twente en De Kuip, het stadion van Feyenoord.

Van Dijk strandde afgelopen WK in de kwartfinale met Oranje, nadat Argentinië na strafschoppen te sterk bleek voor de manschappen van toenmalig bondscoach Louis van Gaal. Van Dijk, die de eerste penalty in die reeks miste, zegt de teleurstelling van de uitschakeling als motivatie te gebruiken bij zijn club, waarmee het dit seizoen nog niet van een leien dak gaat. De titel lijkt met vijftien punten achterstand op koploper Arsenal een utopie. "We staan in de competitie nogal wat punten achter Arsenal, maar het seizoen kan nog heel gek gaan lopen. We moeten realistisch zijn en denken op dit moment niet aan de titel. We moeten ons concentreren op de wedstrijden die voor ons liggen. We moeten wedstrijden winnen en dan zien we wel.”

Liverpool staat teleurstellend zesde in de Premier League, op vier punten van de vierde plaats. In de strijd om een Champions League-ticket heeft de ploeg van trainer Jürgen Klopp stevige concurrentie, mede door de derde plaats van Newcastle United. Het Manchester United van manager Erik ten Hag staat vierde, terwijl ook Tottenham Hotspur en Manchester City meedingen om een ticket voor het miljardenbal. Afgelopen speelronde had het matig spelende Liverpool twee eigen doelpunten van Wout Faes nodig om een 2-1 voorsprong tegen Leicester City over de streep te trekken. In de Champions League werd de groep met Ajax, Napoli en Rangers wel overleefd, waardoor titelhouder Real Madrid wacht in de achtste finale.