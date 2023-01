Groningen ziet genoeg in Spanje en staakt zoektocht naar nieuwe trainer

Maandag, 2 januari 2023 om 12:01 • Tom Rofekamp

Dennis van der Ree blijft minimaal tot het eind van dit seizoen hoofdtrainer van FC Groningen. Dat meldt de club op de officiële kanalen. Van der Ree stond al sinds begin december als interim-trainer voor de groep, maar maakte sindsdien dermate veel indruk dat de Trots van het Noorden hem het vertrouwen besluit te geven. Groningen kreeg al nul op het rekest van Dick Lukkien, Joseph Oosting, Dick Schreuder en Peter Bosz.

Groningen stuurde Frank Wormuth op de eerste dag van de winterstop de laan uit en was sindsdien op zoek naar een nieuwe eindverantwoordelijke. Na het viertal afwijzingen besloot technisch directeur Mark-Jan Fledderus om Van der Ree naar voren te schuiven. Die maakte op het trainingskamp in Spanje echter zoveel indruk, dat hij minimaal tot het eind van dit seizoen de honneurs mag waarnemen.

"Sinds Dennis in december de honneurs waarneemt als eindverantwoordelijke trainer hebben wij hem dagelijks intensief aan het werk kunnen zien, met name ook tijdens het trainingskamp in Spanje", laat Fledderus optekenen op de clubwebsite. "Dennis heeft op ons, de spelersgroep en staf een uitstekende indruk gemaakt. Wij hebben er daarom voor gekozen hem de rest van dit seizoen het vertrouwen te geven. Wij wensen Dennis en de volledige technische staf heel veel succes in de tweede seizoenshelft."

Van der Ree, die zijn aanstelling 'een onverwachte, hele mooie kans noemt', staat voor een flinke kluif de komende maanden. Groningen bivakkeert na veertien speelronden maar één puntje boven de degradatiestreep. Van der Ree trapt zijn dienstverband als hoofdtrainer af met een uitwedstrijd tegen Excelsior op 8 januari. Eerder was de Rotterdammer onder meer assistent bij SC Cambuur en FC Twente en maakte hij deel uit van de technische staf van Feyenoord.