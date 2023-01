Arne Slot: ‘Twee mensen hebben de afgelopen vijftien jaar het voetbal verrijkt’

Maandag, 2 januari 2023 om 11:35 • Tom Rofekamp

Volgens Arne Slot zijn Lionel Messi en Josep Guardiola de grootste voetbalverrijkingen van de laatste vijftien jaar. Dat zegt de trainer van Feyenoord in gesprek met het Algemeen Dagblad. Daarin bekent Slot tevens dat Messi de reden was dat hij 'onwaarschijnlijk fanatiek voor Argentinië was' afgelopen WK, en vertelt hij wat hij geleerd heeft van de Argentijnse bondscoach.

Slot zag hoe la Albiceleste na een zinderende eindstrijd uiteindelijk na penalty's de wereldtitel veroverde. "Ik was gewoon zenuwachtig tijdens de finale", erkent hij. "Ik wilde dat Messi het toernooi zou winnen. Als een soort oeuvreprijs." De zevenvoudig Ballon d'Or is volgens Slot een van de twee mooiste geschenken aan de voetbalwereld. "In mijn beleving hebben twee mensen het voetbal de afgelopen vijftien jaar echt veranderd: Josep Guardiola en Lionel Messi. Daarom was ik tijdens het afgelopen WK ook zo onwaarschijnlijk fanatiek voor Argentinië", aldus de 44-jarige keuzeheer.

Niet alleen Messi hield Slot aan de buis gekluisterd. Ook de tactische keuzes van Argentijns bondscoach Lionel Scaloni gaven genoeg stof tot nadenken. "Hoe de Argentijnen verdedigden, dat was wel hét voorbeeld hoe je dat moet doen. Die beelden heb ik al gebruikt bij Feyenoord. Maar ook de tactiek van Scaloni. Hij bracht Messi voortdurend heel nadrukkelijk in een goede positie. Dat heeft hij niet verzonnen, dat deed Luis Enrique bij Barcelona natuurlijk ook. En hij liet spits Julián Álvarez bijna als een aanvallende middenvelder spelen. En Alexis Mac Allister als loper op het middenveld", likkebaardt Slot.

Komende zondag wordt duidelijk of de Bergentheimer de Argentijnse ideeën succesvol heeft kunnen implementeren bij zijn team. Dan hervat Feyenoord de competitie namelijk met een uitwedstrijd tegen FC Utrecht. De Rotterdammers hebben een koppositie te verdedigen: achtervolgers Ajax en PSV staan beide op drie punten achterstand. Zij komen in actie tegen respectievelijk NEC en Sparta Rotterdam.