‘Rugnummerrel’ rond Cristiano Ronaldo krijgt binnen één dag opheldering

Maandag, 2 januari 2023 om 10:55 • Tom Rofekamp

Jaloliddin Masharipov is (voorlopig) nog altijd speler van Al-Nassr. Op Nieuwjaarsdag ontstond het gerucht dat het contract van de Oezbeek was ontbonden omdat hij zijn rugnummer 7 niet wilde afstaan aan Cristiano Ronaldo. Voorzitter Musalli Al-Muammar verwijst dit tegenover SSC Sport echter naar de prullenbak.

Ronaldo poseerde direct na de bekendmaking van zijn komst met een shirt met rugnummer 7, het nummer dat hij al sinds jaar en dag draagt. Daardoor ontstond er speculatie over wat er met Masharipov was gebeurd. De vleugelaanvaller zou 'zijn' nummer niet weg hebben willen gegeven en daarom de uitgang zijn gewezen. Al-Muammar beweert echter dat de vork anders in de steel zit.

Volgens de bestuurder zou een transfer van Masharipov naar Al-Ahly op het laatste moment zijn misgelopen, waardoor zijn rugnummer tijdelijk vacant werd. "Vrijwel alles was al rond, maar uiteindelijk vroeg Masharipov of hij ko blijven. Maar zijn nummer 7 was al gereserveerd voor een andere speler. Masharipov nam het nummer 77 zonder morren", zei Al-Muammar.

SSC Sport weet echter dat een vertrek van Masharipov bij Al-Nassr nog altijd voor de hand ligt. In Saudi-Arabië mogen clubs maar zeven buitenlandse spelers onder contract hebben, en bij Al-Alaami prijken er negen niet-Saudi's op de loonlijst. Naast Ronaldo en Masharipov zijn dat Vincent Aboubakar, Ghislain Konan, Pity Martínez, Luiz Gustavo, Álvaro González, David Ospina en Talisca.