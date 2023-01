NRC maakt balans op: Ajax ‘post-Overmars’ zaait verdeeldheid in Amsterdam

Maandag, 2 januari 2023 om 09:53 • Tom Rofekamp • Laatste update: 10:05

Niet iedereen is blij met de cultuurverandering bij Ajax. In een algemene ledenvergadering, bezocht door het NRC, spraken talloze leden hun angst uit dat de club 'te soft' wordt. Direct daartegenover staat een kamp dat de cultuuromslag juist niet snel genoeg gaat. Algemeen directeur Edwin van der Sar en president-commissaris Leen Meijaard weigerden vooralsnog een interviewverzoek van de krant inzake het verandertraject.

Zeven maanden nadat directeur voetbalzaken Marc Overmars opstapte vanwege grensoverschrijdend gedrag, werd er een speciale commissie geïnstalleerd. Deze wordt gevormd door arbeidsrechtadvocaat Mirjam Decoz, bestuurskundige Alie Kuiper en tien mensen binnen Ajax. De taak van de commissie is om na drie jaar met een advies te komen over een plan van aanpak over de te varen koers wat betreft de clubcultuur.

Dat zorgde begin december voor veel verdeeldheid bij de clubleden, zo zag het aanwezige NRC. Met name de oudere leden spraken hun angst uit dat de jeugdopleiding 'te soft' zou worden als er bepaalde taalprotocollen zouden komen te liggen. Een gastouder van een van de spelers vond juist dat de huidige kleedkamertaal 'absoluut niet kan', terwijl een ander lid van mening is dat de cultuurkentering wel wat sneller mag verlopen. Hij noemde als voorbeeld een slachtoffer binnen de club, die als gevolg van grensoverschrijdend gedrag een therapeut in de arm nam en deze zelf moet betalen.

Ondanks de verdeeldheid spreekt het NRC wel van een langzame kentering. "Personeelsleden zijn zich bewust van de problematiek, voelen zich vrijer om daar onderling over te praten en vragen zich af of zij zich goed gedragen op de werkvloer", wordt er geschreven. Het is op dit moment onduidelijk hoe het tuchtrechtelijk onderzoek van het Instituut voor Sportrechtspraak jegens Overmars verloopt. In mei werd duidelijk dat het niet van de grond kwam omdat zowel de huidig sportief directeur van Royal Antwerp als Ajax niet meewerkte.