Barça-verdediger vindt dat hij en zijn collega's meer belasting moeten betalen

Maandag, 2 januari 2023 om 09:09 • Tom Rofekamp • Laatste update: 09:42

Héctor Bellerín is zich bewust van zijn privileges als voetballer. De ploeggenoot van Frenkie de Jong en Memphis Depay bij Barcelona ziet de gigasalarissen bij hem en zijn collega's en vindt dat daar een verantwoordelijkheid tegenover de samenleving uit voortvloeit. Bellerín pleit dan ook 'dat voetballers degenen zouden moeten zijn die de meeste belasting betalen'.

In gesprek met Ara wordt Bellerín gevraagd naar de financiële beloningen van het profvoetbalwezen. De 27-jarige vleugelverdediger vindt dat spelers hun verantwoordelijk moeten nemen, al begrijpt hij dat niet iedereen er zo over denkt. "Ik kom uit een famlie waarbij er maanden waren waarin er niets te eten was. Iedereen wil meer verdienen om comfortabeler te kunnen leven, maar met wat ik verdien moet je niet alleen naar je directe omgeving kijken, maar ook naar de samenleving, waar er erg precaire situaties zijn. We hebben hard gewerkt en veel moeten opofferen, maar we moeten ons bewust zijn van wat we hebben en als eerst willen helpen onze samenleving te stabiliseren."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Profvoetballers zijn de mensen die de meeste belasting zouden moeten betalen", concludeert Bellerín dan ook. Dat de viervoudig Spaans international niet alleen uit is op geld, bewijst hij eerder in het interview. Daar bevestigt Bellerín de geruchten dat hij seizoen slechts 500.000 euro verdient bij Barcelona. "Ja, dat is waar", zegt de back. "Ik mag me gelukkig prijzen dat ik al jaren meedraai en ik in zo'n financieel comfortabele positie zit dat ik kan doen wat ik wil. Aan het eind van de rit hebben we niet zoveel nodig als we denken en ik leef een heel normaal leven. Mijn prioriteiten zijn niet gestoeld op economie."

Het zijn lessen die Bellerín in de loop der jaren geleerd heeft. De Catalaan had namelijk niet altijd een bescheiden uitgavenpatroon. "Toen ik jong was liet ik mezelf meeslepen door alle luxe, maar ik realiseer me dat ik toen erg verdwaald was. Ieder mag doen wat hij wil, maar ik wil mijn leven niet op die manier leven. Mijn gevoel is dat de dingen die me het gelukkigst maken gratis zijn. We leven in een kapitalistische wereld en zijn erg gefocust op kopen, kopen en nog meer kopen. Dat brengt je nergens. Als je al één auto hebt, waarom heb je er dan tien nodig?", aldus Bellerín.