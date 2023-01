Spaanse media smullen van ‘gewaagde’ grap van trainer Al-Nassr over Messi

Maandag, 2 januari 2023 om 08:13 • Tom Rofekamp

Een grap van Rudi Garcia maakt de tongen los in de Spaanse media. De trainer van Al-Nassr zei 'eerst Lionel Messi rechtstreeks uit Doha te hebben willen halen', nadat hij gevraagd werd naar de komst van Cristiano Ronaldo. De grap wordt volop gedeeld en gaat gepaard met speculatie over of de Portugees die eigenlijk wel kan waarderen.

Al-Nassr maakte twee dagen voor de jaarwisseling bekend dat Ronaldo zich tot medio 2025 aan de club had verbonden. Garcia had het op de persconferentie twee dagen later echter vooral om zijn aartsrivaal. "Ik wilde Messi rechtstreeks uit Doha halen", zei de Fransman gekscherend. Garcia is uitgesproken fan van Messi en noemde hem als trainer van Roma al eens 'onmogelijk om in woorden te beschrijven'.

Al Nassr coach, Rudi Garcia, asked about Ronaldo before the official announcement: "I wanted to bring Messi from Doha."



Mogelijk debuteert Ronaldo voor zijn nieuwe club tégen Messi. Op 19 januari speelt Al-Nassr namelijk een oefenwedstrijd tegen Paris Saint-Germain in Saudi-Arabië. Het zou kunnen dat de huidige nummer twee van de Saudi Pro League dan ook een lijntje uitgooit naar Sergio Ramos. Volgens Marca wil Al-Nassr de 36-jarige stopper – wiens contract bij PSG komende zomer afloopt – met een grote tekenbonus verleiden tot een overstap.