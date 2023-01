Arne Slot onthult de opmerkelijke beloning die hij krijgt als hij een prijs wint

Maandag, 2 januari 2023 om 07:34 • Tom Rofekamp

Als Feyenoord een prijs wint, komt er een padelbaan op het trainingscomplex. Dat onthult Arne Slot in gesprek met het Algemeen Dagblad. De trainer van de Rotterdammers is groot fan van padel en ziet daarom graag een veldje aangelegd worden. Slot heeft dat ook al laten vallen bij de clubleiding. "Maar blijkbaar reikt mijn invloed nog niet zover, want hij ligt er nog niet", zegt de Bergentheimer gekscherend.

De opvallende beloning voor een eventuele prijs dit seizoen komt ter sprake wanneer Slot gevraagd wordt naar zijn dwingendheid binnen Feyenoord. De 44-jarige keuzeheer ziet dat 'totaal niet' bij zichzelf terug. "Ik zal nooit iets zeggen over hoe het gras is gemaaid. Maar ik ben heel dwingend in mijn speelwijze. Dat is mijn wereldje en daarin ben ik veeleisend. Ik heb nu ook zo’n kastje waarmee ik zelf de sproei-installatie kan bedienen. Maar dan kom je aan mijn trainingen, toch? Maar invulling van de voeding of zo, nooit mee bezig", zegt Slot.

Wel is de oud-middenvelder benieuwd hoe andere mensen binnen de club tegen zijn bewind aankijken. "Ik denk dat bijna elk staflid hier bij Feyenoord zal zeggen: zo’n makkelijke trainer hebben we nog nooit gehad. Ik zou bijna zeggen: vraag het eens." Dan geeft Slot zijn 'grote' wens prijs: "Ik wil wel heel graag een padelbaantje hier op trainingscomplex 1908. Maar blijkbaar reikt mijn invloed nog niet zover, want hij ligt er nog niet. Als we iets winnen met Feyenoord, hoor ik. Nou, wie weet."

Slot en Feyenoord strijden nog op drie fronten mee om een prijs. De Rotterdammers overwinterden in de Europa League, spelen nog mee om de TOTO KNVB Beker en zijn momenteel lijstaanvoerder in de Eredivisie. Wel raakten ze de afgelopen weken Quinten Timber en Gernot Trauner voor lange tijd kwijt, zonder wie het lastiger zal worden de prijzenaspiraties waar te maken. Daarom wil Feyenoord deze winter de transfermarkt op. De koploper hervat zondag de competitie met een uitduel bij FC Utrecht.