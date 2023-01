‘Grootmacht is overtuigd na galavoorstelling en onderzoekt transfer Madueke'

Maandag, 2 januari 2023 om 07:09 • Tom Rofekamp • Laatste update: 08:28

AC Milan aast op de handtekening van Noni Madueke. Dat meldt Corriere dello Sport zondag. De Italiaanse landskampioen zag de vleugelaanvaller imponeren in het onderlinge oefenduel met PSV en is daardoor overtuigd geraakt. Milan zal echter wel geduld moeten hebben, daar Ruud van Nistelrooij al heeft bevestigd geen sleutelspelers meer kwijt te willen deze winter.

In het laatste oefenduel van 2022 stal Madueke de show namens PSV. De twintigjarige aanvaller gidste zijn club met twee karakteristieke goals naar een 3-0 overwinning op de Italiaanse bezoekers. Die zagen in Madueke een speler die perfect in het plaatje past wat ze voor ogen hebben. Daarom zou Milan het komende halfjaar willen gebruiken om de Engelsman nader te inspecteren, in voorbereiding op een eventuele transfer komende zomer.

Stefano Pioli speelt bij i Rossoneri in een 4-2-3-1-formatie, waar Madueke naadloos in zou passen. De hoofdtrainer van Milan heeft zijn ideale man op rechtsbuiten ook nog niet gevonden: Ante Rebic, Rade Krunic, Junior Messias en Alexis Saelemaekers worden er dit seizoen afwisselend neergezet. Laatstgenoemde was tegen PSV de rechteraanvaller van dienst. Mocht Milan direct willen toeslaan en Madueke deze winter nog willen losweken, komt het van een koude kermis thuis. Van Nistelrooij gaf na het oefenduel aan geen spelers meer te laten vertrekken deze winter.

Madueke keerde eind oktober terug na de zoveelste blessure in zijn carrière, die hem vanaf eind juli zoet hield. Na het vertrek van sterspeler Gakpo hoopt PSV dat de groeibriljant eindelijk zijn belofte in kan lossen. Vooralsnog staat Madueke dit seizoen op één treffer in zes wedstrijden over alle competities. Hij staat nog tot medio 2025 onder contract in het Philips Stadion en wordt door Transfermarkt getaxeerd op vijftien miljoen euro.