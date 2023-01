Matig Paris Saint-Germain moet zonder Messi en Neymar buigen in topduel

Zondag, 1 januari 2023 om 22:41 • Wessel Antes • Laatste update: 22:53

Paris Saint-Germain is 2023 begonnen met een nederlaag in de Ligue 1. De Franse koploper moest zonder Lionel Messi en Neymar buigen voor RC Lens: 3-1. Niet Kylian Mbappé, maar Loïs Openda werd de grote man van de avond. De voormalig Vitesse-huurling maakte het tweede doelpunt voor Lens en fungeerde daarnaast met een hakje als aangever bij het laatste doelpunt. Door de nederlaag ziet PSG achtervolger Lens op vier punten komen.

PSG moest het in Lens nog altijd doen zonder Messi, die na de Argentijnse WK-winst al weken geniet van zijn vakantie. Door de oliedomme rode kaart (tweede geel voor een schwalbe) van Neymar tegen RC Strasbourg (2-1 winst) was de Braziliaan geschorst. Voorin werd Mbappé vergezeld door Hugo Ekitike, terwijl Achraf Hakimi als linksback op zijn eerste basisplaats na het WK kon rekenen. Bij Lens was Openda de centrumspits van dienst.

De thuisfans waren zoals gewoonlijk zeer aanwezig in het Stade Bollaert-Delelis. Al na vijf minuten kwamen de Parijzenaren op achterstand, toen Gianluigi Donnarumma er niet in slaagde om een voorzet van Massadio Haïdara succesvol te verwerken. Vervolgens was Przemyslaw Frankowski er als de kippen bij om de openingstreffer binnen te tikken. Nog geen drie minuten later trok PSG de stand echter alweer gelijk.

Een heerlijke crosspass van Carlos Soler wist Nordi Mukiele te bereiken, waarna de rechtsback de bal op knappe wijze nog voor het doel kreeg. Lens-doelman Brice Samba kon het leer niet klemmen, waardoor Ekitike in een leeg doel mocht afwerken: 1-1. In de 27ste minuut zette de razendsnelle Openda Lens weer op voorsprong, door een geweldige steekbal van Seko Fofana koelbloedig af te ronden.

????????????! Paris Saint-Germain kijkt wéér tegen een achterstand aan ?? Een razendsnelle counter van RC Lens: 2-1 via Loïs Openda! ????#ZiggoSport #Ligue1 #RCLPSG pic.twitter.com/duZNsnprho — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 1, 2023

In minuut 47 wist Lens te profiteren van matig opbouwend werk van Danilo Pereira en Fabián Ruiz. Haïdara nam de bal over en speelde direct Openda in, die met zijn hak Alexis Claude-Maurice aanspeelde. De buitenspeler verschalkte Donnarumma met een lage schuiver: 3-1. De ontevreden Christophe Galtier haalde Danilo en Ruiz tien minuten later naar de kant, maar invallers Vitinha en Pablo Sarabia wisten het spel van PSG niet te verbeteren. Laatstgenoemde zag Samba een kwartier voor het eindsignaal geweldig optreden na zijn inzet, waardoor de echte spanning in de slotfase uitbleef. Voor Galtier was het zondagavond zijn eerste nederlaag als trainer van PSG, dat Lens dichterbij ziet komen.