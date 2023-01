‘Volgende Premier League-club meldt zich bij Ajax voor Edson Álvarez’

Zondag, 1 januari 2023 om 22:20 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 22:34

Edson Álvarez zou in de belangstelling staan van West Ham United. Dat meldt de Britse journalist Graeme Bailey. West Ham is niet de eerste club die op de handtekening van de Mexicaan jaagt, want sinds afgelopen zomer is ook Chelsea geïnteresseerd in Álvarez, die zijn vertrekwens al kenbaar heeft gemaakt bij de nummer twee van de Eredivisie.

Álvarez zou bij West Ham als potentiële opvolger van Declan Rice worden gezien. De 23-jarige Engelsman, die al sinds 2017 in het eerste elftal van the Hammers speelt, zou in de belangstelling staan van Chelsea. Overigens zou Rice wel pas komende zomer willen vertrekken, waardoor Álvarez het seizoen in de Eredivisie nog kan afmaken.

Eerder deze week meldde Ben Jacobs, journalist van CBS Sports al dat Chelsea nog altijd van plan is om Álvarez los te weken bij Ajax. Volgens Jacobs heeft eigenaar Todd Boehly de Mexicaan daar in september een toezegging over gedaan, en is hij van plan zich daaraan te houden. Volgens de journalist kan Ajax deze maand daarom een telefoontje vanaf Stamford Bridge verwachten.

Chelsea is op zoek naar een stofzuiger op het middenveld, gezien het feit dat N'Golo Kanté langdurig uitgeschakeld is. Ook Jorginho, Denis Zakaria, Ruben Loftus-Cheek en Mateo Kovacic kunnen op de positie van de Fransman uit de voeten, maar met name laatstgenoemde twee gelden meer als box-to-box-middenvelders. Afgelopen zomer weigerde Ajax nog een bod van vijftig miljoen euro voor Álvarez, dus de Amsterdammers lijken bij een transfer van Álvarez hoe dan ook flink te kunnen gaan cashen.