Lukaku noemt naam van gewenste bondscoach België: ‘Hij moet het worden’

Zondag, 1 januari 2023 om 20:09 • Wessel Antes • Laatste update: 20:18

Romelu Lukaku vindt dat Thierry Henry de nieuwe bondscoach van België moet worden, zo zegt de 29-jarige spits in een interview met Sky Italia. De Rode Duivels zijn na het opstappen van Roberto Martínez nog altijd op zoek naar een nieuwe keuzeheer. Lukaku hoopt dat de Belgische bond Henry het vertrouwen geeft.

Tijdens het WK in Qatar was Henry nog assistent van Martínez, maar als het aan Lukaku ligt wordt de Fransman nu eindverantwoordelijke. “Hij moet het overnemen. Voor mij moet Henry de volgende bondscoach van België worden. Daar twijfel ik zelfs niet aan”, liet de spits van Internazionale optekenen. Lukaku werd na de pijnlijke uitschakeling op het WK nog zichtbaar getroost door Henry en zal samen met Kevin De Bruyne en Thibaut Courtois inspraak hebben in de keuze voor de nieuwe bondscoach.

Lukaku is overduidelijk fan van Henry als trainer. “Hij heeft een winnaarsmentaliteit, heeft in zijn carrière al alles gewonnen en heeft respect voor elke speler. Hij weet hoe we onze doelen kunnen bereiken en kent de ploeg. Hij is de ideale man voor de job. Of hij het ook zal worden, weet ik niet.” Henry was in het verleden al hoofdtrainer bij AS Monaco en het Canadese Montréal. Tijdens het Nations League-duel met Nederland (1-0) in september stond hij al voor de groep bij de Belgen, omdat Martínez toen geschorst was.

De topscorer aller tijden van België is niet van mening dat er bijzonder veel moet gebeuren binnen de selectie. “Sowieso zal de nieuwe trainer niet van nul moeten starten. Onze generatie heeft misschien nog niets gewonnen, maar de basis is er wel en we moeten op deze weg voortgaan om die grote zege te pakken”, aldus Lukaku. De Antwerpenaar speelde tot dusver al 104 interlands voor België, waarin hij goed was voor 68 doelpunten en vijftien assists.