Chelsea wint ook niet van nummer negentien en zakt verder weg op ranglijst

Zondag, 1 januari 2023 om 19:23 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 19:56

Chelsea is het nieuwe jaar begonnen met duur puntenverlies. The Blues kwamen op bezoek bij nummer negentien Nottingham Forest niet verder dan een 1-1 gelijkspel. Raheem Sterling schoot de Londenaren na een kwartier nog op een 0-1 voorsprong, maar in de tweede helft zette Serge Aurier beide teams weer naast elkaar. Chelsea won maar één van de laatste zeven competitieduels en staat daardoor slechts op de achtste plek in de Premier League.

Chelsea-manager Graham Potter koos ervoor om zijn elftal nauwelijks te wijzigen nadat er vorige week eindelijk weer eens gewonnen was in de Premier League (2-0 tegen AFC Bournemouth). Alleen rechtsback Reece James moest het treffen met Forest aan zich voorbij laten gaan, door een blessure. Hij werd vervangen door César Azpilicueta. Hakim Ziyech moest opnieuw genoegen nemen met een plek op de bank. Bij thuisploeg Forest vielen er twee wijzigingen te noteren ten opzichte van het vorige competitieduel, dat met 3-0 verloren werd van Manchester United: doelman Dean Henderson keerde terug onder de lat, terwijl Morgan Gibbs-White de geblesseerde Jesse Lingard in de spits verving.

Chelsea opent de score! ? Via de lat komt de bal bij Sterling, die geen moment twijfelt ??https://t.co/ymQpj9Ys6I#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/9LwcCGuqfT — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) January 1, 2023

De bezoekers noteerden het meeste balbezit in de eerste helft en kwamen na een kwartier spelen op voorsprong. Een voorzet van Christian Pulisic belandde via verdediger Willy Boly op de lat, waarna Sterling op de goede plek stond om de rebound binnen te schieten: 0-1. In de fase daarvoor was het juist Forest dat de grootste kansen had gehad om de score te openen. Zo redde Kepa Arrizabalaga op een poging van Brennan Johnson en wist Azpilicueta een schot van Gibbs-White te blokken. Aan het eind van de eerste helft was Chelsea via Pulisic nog dicht bij een verdubbeling van de score, maar zijn afstandsschot ging recht op doelman Henderson af.

De gelijkmaker hing al even in de lucht ?? Uit een scrimmage weet Serge Aurier raak te schieten! ??https://t.co/ymQpj9Ys6I#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/tUJ6p89nbN — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) January 1, 2023

Na de rust kwam Forest vol energie uit de kleedkamer: in de eerste tien minuten waren Taiwo Awoniyi (redding Kepa), Johnson (redding Kepa), Gibbs-White (schot op lat) en Aurier (schot over) allemaal dicht bij de gelijkmaker. In de 63ste minuut viel die 1-1 alsnog: na een corner belandde de bal voor de voeten van opnieuw Aurier, die deze keer wel doel trof. Potter zag dat Chelsea zichzelf niet was in de tweede helft en trachtte daar verandering in te brengen door twintig minuten voor tijd onder meer Ziyech te brengen. Even later stond de Drontenaar met een voorzet bijna aan de basis van de 1-2, maar Pierre-Emerick Aubameyang kreeg zijn hoofd niet tegen de bal. Ook Forest wist niet meer tot scoren te komen, waardoor het duel eindigde in een puntendeling.