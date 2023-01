‘Dani Alves betrokken bij aanrandingszaak in Catalaanse nachtclub’

Zondag, 1 januari 2023 om 18:05 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 18:21

Dani Alves heeft zich schuldig gemaakt aan een vermeende aanranding, zo schrijft het Spaanse dagblad ABC. De voormalig speler van Barcelona, Juventus en Paris Saint-Germain zou zich in de nacht van 30 op 31 december hebben vergrepen aan een jonge vrouw in een nachtclub in Barcelona. De entourage van Alves ontkent iedere vorm van betrokkenheid bij de gebeurtenissen. De Catalaanse politie start een onderzoek.

Volgens ABC zouden de gebeurtenissen zich hebben voorgedaan in nachtclub Sutton in Barcelona. De Braziliaan zou zijn hand in het ondergoed van de vouw hebben gestoken, waarna laatstgenoemde zich tot de beveiligers wendde. De vrouw in kwestie zou bij de Mossos d'Esquadra, de Catalaanse politie, hebben verklaard dat Alves haar heeft betast. Nog diezelfde nacht hebben beveiligingsmedewerkers een zogeheten protocol voor aanrandingen en seksuele intimidatie in uitgaansgelegenheden in werking gesteld.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Vanuit de entourage van de voetballer wordt iedere betrokkenheid bij de gebeurtenissen ontkend. Wel zeggen ze dat Alves in die bewuste nacht in de discotheek is geweest. Dit was echter maar van korte duur, zo luidt de verklaring. Volgens hen is er niets gebeurd. De Catalaanse politie is een onderzoek gestart op basis van de verklaringen. Zowel het vermeende slachtoffer als betrokken beveiligers hebben een verklaring afgelegd. Het is niet bekend welke mogelijke straf Alves boven het hoofd hangt.

Alves speelt sinds afgelopen zomer bij het Mexicaanse UNAM, waar hij een eenjarig contract heeft getekend. Tijdens het WK in Qatar maakte hij onderdeel uit van de selectie van Brazilië. Alves werd door bondscoach Tite gezien als een belangrijke schakel in de kleedkamer en kwam uiteindelijk twee keer in actie. In de laatste groepswedstrijd tegen Kameroen deed hij negentig minuten mee. In de achtste finale tegen Zuid-Korea deed Tite een klein half uur een beroep op de 39-jarige routinier.