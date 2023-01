Onwijze ketser Hugo Lloris illustratief voor complete offday Tottenham Hotspur

Zondag, 1 januari 2023 om 16:55 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 18:29

Tottenham Hotspur is bij de eerste wedstrijd van het nieuwe kalenderjaar meteen tegen puntenverlies aangelopen. De ploeg van Antonio Conte was in eigen huis niet opgewassen tegen Aston Villa: 0-2. Hugo Lloris eiste een negatieve hoofdrol voor zich op door opzichtig in de fout te gaan bij de openingstreffer. Zijn collega Emiliano Martínez zat voor het eerst weer bij de selectie van Villa, maar bleef negentig minuten op de bank. Tottenham verzuimt door de nederlaag de vierde plek weer over te nemen van Manchester United en staat vijfde met dertig punten uit zeventien duels.

Aston Villa zal met bijzonder weinig vertrouwen zijn afgereisd naar Noord-Londen. De ploeg van Unai Emery wist slechts twee van de laatste 21 Premier League-ontmoetingen tegen Tottenham in winst om te zetten (drie keer gelijk, zestien keer verlies). Bij de thuisploeg keerde Lloris terug onder de lat na te zijn teruggekeerd van de WK-break. In de voorhoede had Antonio Conte voor het eerst een basisplaats ingeruimd voor Bryan Gil. Bij Villa zat Martínez dus op de bank. De Argentijn speelde een hoofdrol tijdens het WK, maar moest zich bij terugkomst in Birmingham bij Emery verantwoorden voor zijn gedrag.

Daar ziet Lloris er niet goed uit ?? Buendía profiteert ervan en zet Villa op voorsprong #ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/dLYrBtld2q — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) January 1, 2023

In een weinig verheffende eerste helft kwam het eerste gevaar van de voet van Ollie Watkins. De aanvaller kroop vanaf de linkerkant naar binnen en haalde uit met rechts, maar schoot ruim een meter naast. De eerste mogelijkheid van Tottenham liet op zich wachten tot vijf minuten voor het rustsignaal, toen een kopbal van Harry Kane ternauwernood van de lijn kon worden gehaald door Ashley Young. Een vrije trap van Heung-min Son kon niet veel later eenvoudig worden gepareerd door Robin Olsen. Het was voor de Zweedse doelman zijn derde wedstrijd van dit Premier League-seizoen.

Spurs diep in de problemen ?? Douglas Luiz rondt beheerst af na een fraaie assist van McGinn ??#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/duGH6lSzwZ — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) January 1, 2023

Al vroeg in de tweede helft nam Aston Villa brutaal de leiding. Een ogenschijnlijk simpel schot van Douglas Luiz kon niet goed worden verwerkt door Lloris, waarna Watkins het overzicht behield en Emiliano Buendía kon afronden. Tottenham slaagde er geen moment in om een vuist te maken en kwam in de tweede helft slechts sporadisch voor het vijandelijke doel. Toen een kwartier voor tijd de tweede treffer viel, leek het verzet definitief gebroken. Luiz werd bediend door John McGinn en rondde knap af met een wippertje. Op het laatste wapenfeit van de Braziliaanse smaakmaker had Lloris wel een antwoord.