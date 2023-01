Arsenal maakt diepe indruk: ‘Misschien wel de beste speler in Engeland’

Zondag, 1 januari 2023 om 17:19 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 18:25

Martin Ødegaard maakte zaterdag een uitstekende indruk. De spelmaker van Arsenal eiste een hoofdrol op met een treffer en een schitterende assist in de uitwedstrijd tegen Brighton & Hove Albion (2-4 winst). Ødegaard had daarnaast enkele fraaie acties in huis en zijn puike optreden is ook bij de Engelse pers niet onopgemerkt gebleven. De Noor kan daags na de doelpuntenregen rekenen op lovende woorden.

Ødegaard schaarde zich zaterdag in een rijtje met Thierry Henry, Dennis Bergkamp, Cesc Fàbregas, Robin van Persie en Alexis Sánchez door in drie opeenvolgende wedstrijden voor Arsenal bij twee of meer doelpunten direct betrokken te zijn. Paul Merson, die zelf twaalf jaar voor the Gunners uitkwam, was bij Sky Sports lyrisch over de Scandinaviër. "Martin Ødegaard is een speler die weet wat hij doet voor hij de bal heeft. Martinelli rent zodra Ødegaard de bal heeft." Martinelli maakte zaterdag de beslissende 1-4, op aangeven van Ødegaard, die de Braziliaan vanaf eigen helft wegstuurde.

"Dit is zoals Ronnie O'Sullivan het in het voetbal zou doen", verwijst Merson naar de fijnbesnaarde snookerspeler. "Hij kijkt naar de gaten en dat is wat Ødegaard ook doet. Veel spelers zien die pass niet, hij was waarschijnlijk de enige speler op het veld die dat kon zien. Kevin De Bruyne ziet het, Ødegaard ziet het, maar ik geloof niet dat andere spelers die ruimte kunnen zien." De London Evening Standard stelt dat de 24-jarige ex-speler van Vitesse en sc Heerenveen 'op dit moment op een ander niveau' speelt, terwijl The Telegraph zich hardop afvraagt of hij de beste speler van de Premier League is. "De 24-jarige groeit iedere wedstrijd, ziet passes die anderen niet zien en produceert kwaliteitsmomenten die wedstrijden bepalen."

Ook manager Mikel Arteta was na afloop niets dan lovend over zijn middenvelder. "Hij doet wat we willen dat hij doet: het beslissen van wedstrijden en heel hard werken om het team te geven wat het nodig heeft. De vier voorste spelers hebben allen gescoord, dat is geweldig om te zien." Bukayo Saka opende de score in het zuiden van Engeland, waarna Ødegaard, Eddie Nketiah en Martinelli het duel beslisten. Door het puntenverlies van Manchester City tegen Everton (1-1) liep koploper Arsenal bovendien twee punten uit op zijn naaste belager, waardoor de Londenaren nu liefst zeven punten voorstaan op de club uit Manchester.