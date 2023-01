Ten Hag ziet in 74-voudig international gewenste aanwinst

AC Milan heeft een akkoord bereikt met Guaraní over de transfer van doelman Devis Vasquez. Daarnaast focust de club zich op het aantrekken van Marco Sportiello als nieuwe back-up achter Mike Maignan. (Fabrizio Romano)

Leicester City is serieus in de markt voor Azzedine Ounahi. De Marokkaanse WK-revelatie moet zo'n twintig miljoen euro opleveren, wat bij Champions League-plaatsing kan oplopen naar dertig miljoen. (L'Équipe)

De Turkse middenvelder ligt nog tot medio 2024 vast bij Internazionale en is tevens op de radar verschenen bij Paris Saint-Germain.