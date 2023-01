Spaanse media hebben vernietigend oordeel klaar over optreden van Lahoz

Zondag, 1 januari 2023 om 15:42 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 15:50

Antonio Mateu Lahoz eiste zaterdag een hoofdrol op tijdens het duel tussen Barcelona en Espanyol (1-1). De Spaanse scheidsrechter deelde in het Spotify Camp Nou twee rode kaarten uit, liet na om een derde rode kaart te tonen aan Leandro Cabrera en haalde maar liefst zestien keer de gele kaart uit zijn borstzak. Dat alles is hem op de nodige kritiek komen te staan van de Spaanse media.

"De Lahoz show", kopt Marca. "Het keerpunt in de wedstrijd kwam na 73 minuten, toen Espanyol een onbegrijpelijke penalty toegewezen kreeg. Alonso raakte Joselu amper aan, maar dat was genoeg voor de ex-aanvaller van Real Madrid om te vallen. Lahoz wees direct naar de stip en werd door de VAR niet gecorrigeerd. Joselu stond weer op, nadat hij momenten daarvoor met ogenschijnlijk veel pijn over de grond rolde." De spits wist de strafschop vervolgens te benutten, waardoor Barcelona duur puntenverlies leed in de strijd om het kampioenschap in LaLiga.

Na de gelijkmaker verloor Lahoz de controle over de wedstrijd, zo concludeert Marca. "De wedstrijd werd chaotisch toen Jordi Alba twee snelle gele kaarten kreeg." Twee minuten na de rode kaart voor de linksback kreeg ook Espanyol-aanvaller Vinícius Souza zijn tweede gele kaart wegens een overtreding. Teamgenoot Cabrera leek een minuut later hetzelfde te overkomen, toen hij de liggende Robert Lewandowski tegen het hoofd trapte. Na bestudering van de beelden besloot Lahoz de rode kaart echter in te trekken.

Ook El Mundo Deportivo heeft een vernietigend oordeel klaar over de arbiter uit Valencia. "Zestien gele kaarten en twee rode in een wedstrijd met maar 26 overtredingen, dat is niet te begrijpen. In een derby die op de kantoren heter was dan op het veld maakte Mateu Lahoz iedereen gek", verwijst de krant naar Lewandowski, die kon spelen vanwege het in beroep gaan tegen zijn rode kaart in november tegen Osasuna (1-2 winst).

De Pool kreeg in die wedstrijd twee keer geel, nadat hij zijn elleboog in de hals bij David García plantte en daardoor het veld moest verlaten. De clubtopscorer van Barcelona maakte tijdens zijn tocht naar de kleedkamer tot twee keer toe een ‘snuifgebaar’ richting de arbiter en zijn assistenten, wat hem een schorsing van drie wedstrijden opleverde. De spits ging echter in beroep, waardoor hij zaterdag 'gewoon' in de basis begon, tot woede van Espanyol.

"Lahoz heeft van zichzelf een karakter gemaakt: enerzijds gaat hij om met spelers en trainers, aan de andere kant wordt hij de hoofdrolspeler van de wedstrijd die hij leidt", stelt Mundo Deportivo. Lahoz stond op het afgelopen WK in Qatar ook al op een negatieve manier in de schijnwerpers, door liefst negentien keer geel uit te delen in de kwartfinale tussen Nederland en Argentinië. Voor Frenkie de Jong en Memphis Depay was het de eerste keer dat ze weer met de Spanjaard te maken kregen.