Di Marzio weet welke club Nuytinck nieuwe kans geeft in Serie A

Zondag, 1 januari 2023 om 14:52 • Rian Rosendaal • Laatste update: 14:54

Bram Nuytinck staat op de nominatie om Udinese in te ruilen voor Sampdoria, zo weet onder meer de doorgaans goed geïnformeerde Gianluca Di Marzio zondag te melden. De 32-jarige Nederlander is de beoogde opvolger van Alex Ferrari, die Sampdoria op huurbasis gaat inruilen voor mede-degradatiekandidaat Cremonese. Nuytinck beschikt bij Udinese over een aflopend contract en mag vanaf 1 januari dus met andere clubs praten.

Volgens Di Marzio komt het bestuur van het kwakkelende Sampdoria maandag bijeen om de komst van Nuytinck verder te bespreken. De verwachting is dat de ervaren verdediger volgende week al kan aansluiten bij de nummer negentien in de Serie A. Nuytinck mag van Udinese al enige tijd uitkijken naar een andere werkgever. Het is nog niet duidelijk of Sampdoria hem per direct overneemt of gezien de contractstatus de voorkeur geeft aan een huurdeal tot het einde van het seizoen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Nuytinck, sinds medio 2017 verbonden aan Udinese en met 143 wedstrijden achter zijn naam, kan dit seizoen niet rekenen op een vaste plaats onder trainer Andrea Sottil. Aan het begin van het seizoen maakte de Nederlandse mandekker nog de nodige minuten, maar vanaf begin september volgden acht duels op rij zonder speeltijd. Daarna volgden nog slechts twee optredens in de Serie A vanwege knieklachten. Nuytinck kwam in de eerste seizoenshelft tot slechts zes wedstrijden in competitieverband en twee duels in de Coppa Italia.

De door Sampdoria begeerde verdediger wordt in de Italiaanse media ook genoemd bij het Salernitana van trainer Davide Nicola, die in het seizoen 2018/19 enkele maanden samenwerkte met Nuytinck bij Udinese. Trainer Dejan Stankovic en Sampdoria lijken voor nu echter de beste papieren te hebben. Nuytinck wacht een zware klus in het Stadio Luigi Ferraris, want Il Blucerchiati hielden slechts zes punten over aan de eerste vijftien duels in de Serie A.