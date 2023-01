Gakpo had ook voor ander land kunnen spelen en kreeg twee keer een aanbod

Zondag, 1 januari 2023 om 14:34 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:38

Cody Gakpo had zijn interlandcarrière ook aan Togo kunnen verbinden. De kersverse aanwinst van Liverpool is zoon van een Nederlandse moeder en een Togolese vader. Het Afrikaanse land deed de aanvaller al twee keer een aanbieding om daar zijn interlands te spelen. Gakpo voelde daar echter niets voor en heeft al vroeg de beslissing gemaakt om voor Nederland uit te komen, zo vertelt hij aan ELF Voetbal.

Gakpo beschikt vanwege de herkomst van zijn vader over de dubbele nationaliteit, maar zegt weinig binding te hebben met Togo. "Het nieuws in Togo volg ik niet op de voet. Mijn vader wel. Waar hij eerst alles op de televisie bekeek, volgt hij nu via internet het journaal en diverse andere programma’s op de Togolese televisie", vertelt de buitenspeler. "Ik kijk alleen mee met mijn vader naar de wedstrijden van de nationale ploeg. Hij heeft meerdere shirts van het nationale elftal, maar tijdens de wedstrijden trekt hij die niet aan. Ik droeg regelmatig een van zijn shirtjes toen ik als kind op het pleintje in onze wijk voetbalde."

Drie jaar geleden kreeg Gakpo via zaakwaarnemer Kees Ploegsma Jr. tot tweemaal toe een aanbod van de Togolese bond. "Persoonlijk heb ik geen contact gehad. Mijn keuze voor Nederland was niet moeilijk. Dat heeft Kees eerlijk laten weten en sindsdien hebben we niets meer vernomen. Ik spreek de taal helaas niet", aldus Gakpo, die wel weet wie de grote ster is in het Afrikaanse land. "Adebayor is enorm populair. Hij was er ook bij in 2006, de enige keer dat Togo het WK bereikte. Een nieuwe ster? Ik weet het niet. De andere jongens in de ploeg zijn natuurlijk van een heel ander kaliber."

Gakpo zou graag nog eens afreizen naar Togo om het geboorteland van zijn vader van dichtbij te aanschouwen. In tegenstelling tot de rest van de familie kwam hij er nog nooit. "Mijn oudere broer is geweest, mijn jongere broer. Alleen ik nog niet. Een bezoek aan Togo staat nog steeds erg hoog op mijn bucketlist", aldus de Oranje-international. "De tijd, hè. Het is voor een voetballer, en vooral een international, zo lastig om een langere vakantie te plannen. Ik zou graag gaan. Misschien een keer niet in de zomer naar Ibiza, haha."