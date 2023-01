Verbijstering om vlucht van twintig (!) minuten van Real: ‘What the hell?’

Zondag, 1 januari 2023

In Spanje is verontwaardiging ontstaan over het reisgedrag van Real Madrid. De Koninklijke sloot het kalenderjaar 2022 vrijdag af met een uitwedstrijd tegen Real Valladolid. Dat het elftal van Carlo Ancelotti de reis naar de tweehonderd kilometer verderop gelegen stad per vliegtuig maakte, zorgt voor onbegrip. In totaal hingen de wereldsterren slechts twintig minuten (!) in de lucht.

Real leek zich zelf van geen kwaad bewust en deelde vrijdag bij aankomst in Valladolid doodleuk beelden van de aankomst. Zo was onder meer te zien hoe Vinícius Júnior werd bedolven onder de fans en om handtekeningen werd gevraagd. Ook werd spelers gevraagd om op de foto te gaan. De Spaanse grootmacht spreekt in het artikel op de website zelf van 'een vlucht van minder dan een uur', maar in werkelijkheid hing de selectie slechts twintig minuten in de wolken.

Hoy el Real Madrid juega en Valladolid. Podían viajar en tren, autobús o avión. Valladolid está a tan sólo 200 kilómetros. Bus - Dos horas. Avión privado - Hora y cinco en total (20 minutos de vuelo). Tren - 55 minutos. Efectivamente. Han elegido emitir dos toneladas de CO2. — Julen Bollain (@JulenBollain) December 30, 2022

Julen Bollain, een bekende Spaanse econoom, politicus en onderzoeker, heeft er geen woorden voor. "Ze konden per trein, bus of vliegtuig. Met de bus zou het twee uur duren, met het vliegtuig een uur (waarvan twintig minuten in de lucht) en met de trein 55 minuten. Inderdaad. Ze hebben ervoor gekozen om twee ton CO2 uit te stoten", aldus Bollain. De 32-jarige Spanjaard is een bekend figuur in met name Baskenland en werd bij de parlementsverkiezingen van 2016 gekozen in het Baskische parlement. Daarnaast is hij een voormalig lid van de Raad van Afgevaardigden van Baskenland.

Ook Alvaro Romeo, die namens talkSPORT het Spaanse commentaar verzorgd, is ontstemd. "Real Madrid heeft een vlucht genomen van een kwartier voor de uitwedstrijd tegen Valladolid. En dan hebben we het over shirts die gemaakt zijn van gerecyclede materialen. What the hell?" Eerder dit jaar kreeg Paris Saint-Germain al kritiek te verwerken vanwege het reisgedrag. Het sterrenensemble van Christophe Galtier koos er in september voor om per vliegtuig af te reizen voor de uitwedstrijd tegen Nantes, dat een slordige vierhonderd kilometer ten zuiden van Parijs ligt.