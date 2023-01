The Athletic: Chelsea heeft beet en start 2023 met deal van bijna 40 miljoen

Zondag, 1 januari 2023 om 13:10 • Rian Rosendaal • Laatste update: 14:00

Benoît Badiashile vervolgt zijn loopbaan bij Chelsea. Volgens The Athletic is de Londense club tot een akkoord gekomen met AS Monaco over de komst van de 21-jarige centrumverdediger. Chelsea betaalt 37 of 38 miljoen euro voor Badiashile, die bij de club uit de Ligue 1 nog anderhalf jaar vastlag. Alleen de medische keuring op Stamford Bridge kan nog voor problemen zorgen.

The Athletic wist kort voor de feestdagen al te melden dat Chelsea een linksbenige verdediger zocht en dat Badiashile tot topkandidaat was gebombardeerd. De leiding van the Blues is al sinds afgelopen zomer op zoek naar een linkspoot, mede door de blessuregevoeligheid van Ben Chilwell. Er werd reeds een persoonlijk akkoord bereikt met de Kroatische WK-sensatie Josko Gvardiol, maar tot een deal met diens werkgever RB Leipzig kwam het niet. Hierdoor verschoof de aandacht richting de nog jonge Badiashile.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Chelsea heeft met Benoît Badiashile de zo gewenste linksbenige verdediger binnen.

Chelsea had naast Badiashile nog enkele namen in het vizier. Zo werd door scouts ook gekeken naar de verrichtingen van Evan N'Dicka (Eintracht Frankfurt) en Piero Hincapie (Bayer Leverkusen). Manager Graham Potter, die zondag met Chelsea aantreedt tegen Nottingham Forest, richt echter zijn pijlen op Badiashile. Mocht de medische check-up succesvol worden doorstaan, dan tekent de 1.94 meter lange verdediger een meerjarig contract in West-Londen.

Badiashile doorliep de jeugdopleiding van Monaco, waar hij in 2018 zijn debuut maakte. Inmiddels staan er 135 wedstrijden achter zijn naam. De Franse bondscoach Didier Deschamps liet hem in september debuteren in de Nations League in de met 2-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen Oostenrijk. Drie dagen later maakte Badiashile opnieuw de negentig minuten vol in het shirt van de vice-wereldkampioen. Hij kon echter niet voorkomen dat er met 2-0 werd verloren van Denemarken.

Het is de vierde keer in korte tijd dat Chelsea veel geld uitgeeft voor een verdediger. Afgelopen zomer werden Kalidou Koulibaly, Wesley Fofana en Marc Cucurella voor een totaalbedrag van ongeveer 185 miljoen euro al naar Stamford Bridge gehaald om de defensie van Chelsea een boost te geven. Potter was echter nog niet helemaal tevreden en wil met de komst van de linksbenige Badiashile de renovatie van de verdediging definitief afronden.