Shaw zwaar geïmponeerd: ‘Hij kan de beste speler ter wereld worden’

Zondag, 1 januari 2023 om 12:33 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:34

Manchester United heeft het kalenderjaar 2022 zaterdag afgesloten met een minimale zege op Wolverhampton Wanderers (0-1). De ploeg van Erik ten Hag mocht Marcus Rashford danken voor zijn winnende treffer. De aanvaller begon vanwege een disciplinaire straf op de bank, maar kwam bij aanvang van de tweede helft binnen de lijnen en maakte het verschil. Luke Shaw is onder de indruk van zijn ploeggenoot en denkt dat hij de beste speler ter wereld kan worden.

Rashford lijkt onder Ten Hag helemaal te zijn opgebloeid en scoorde tegen de Wolves voor de derde wedstrijd op rij in alle competities. Dat was sinds 2019 niet meer gebeurd. De aanvaller begon tegen Wolverhampton op de reservebank omdat hij zich te laat had gemeld voor de teambespreking, maar was na driekwartier hard nodig. United stond bij rust op 0-0, waarna Rashford een kwartier voor tijd het verschil maakte met een klassedoelpunt. Een tweede treffer werd niet veel later afgekeurd wegens hands.

"Hij is op dit moment heel goed bezig, extreem zelfverzekerd, erg positief en opgewekt. Dat is mooi om te zien", is Shaw lovend over zijn ploeggenoot bij BT Sport. "Iedereen kent de kwaliteiten die hij heeft, hij is van wereldklasse en hij kan een van de beste spelers ter wereld worden als hij zo doorgaat. Hopelijk doet hij dat ook. Voor nu gaat het erom dat hij de lat hoog houdt; consistentie is de sleutel om een topspeler te worden. Elke wedstrijd maakt hij het verschil."

Rashford tekende tegen Wolverhampton voor zijn zesde treffer van het seizoen, waar zijn productie afgelopen jaar bleef steken op vier Premier League-treffers. De overwinning betekende alweer de tiende zege voor the Mancunians dit seizoen, die na zestien wedstrijden 32 punten hebben en op de vierde plaats staan in de Premier League. Die plek geeft aan het einde van het seizoen recht op deelname aan de Champions League. Dinsdag komt Man United weer in actie, wanneer het in eigen huis tegen Bournemouth speelt. De aftrap is dan om 21.00 uur.