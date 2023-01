Ferdinand: ‘Hij moet vertrekken, met Ten Hag werkt het niet voor hem’

Zondag, 1 januari 2023 om 11:09

Volgens Rio Ferdinand doet Harry Maguire er goed aan om op korte termijn te vertrekken bij Manchester United. De centrale verdediger is zijn basisplaats kwijtgeraakt onder manager Erik ten Hag en moet het doorgaans doen met invalbeurten. Ferdinand oordeelt dat Maguire goed genoeg is om op topniveau te acteren, maar daarvoor moet hij volgens de voormalig verdediger wel vertrekken bij the Red Devils.

"Als ik hem was, zou ik zeker een andere club zoeken", geeft Ferdinand bij BT Sport als advies aan Maguire. "Aan de keuzes van Ten Hag is te zien dat hij niet behoort tot de beste centrale verdedigers die bij Manchester United rondlopen." Maguire, die volgens Ten Hag ziek is geweest, moest het tegen Nottingham Forest en Wolverhampton Wanderers doen met korte invalbeurten. Raphaël Varane en Lisandro Martínez zijn de vaste keuzes in het hart van de defensie en bij absentie van laatstgenoemde kreeg linksback Luke Shaw zaterdag tegen the Wolves de voorkeur in het centrum van de achterhoede.

Rio Ferdinand vindt dat Harry Maguire beter kan vertrekken.

Ferdinand is overigens niet louter negatief gestemd over Maguire, die op Old Trafford vastligt tot medio 2025, met de optie op een seizoen extra. "We hebben allemaal kunnen zien hoe Maguire het op het afgelopen WK deed. Zijn optredens voor Engeland waren onberispelijk en foutloos. Maar bij Manchester United en met deze manager werkt het dus gewoon niet voor hem", aldus de analist die met de Engelse grootmacht zes landstitels veroverde.

Ten Hag had kort na de uitschakeling van Engeland op het WK nog bemoedigende woorden voor Maguire. "Het is duidelijk dat hij goed genoeg is voor het allerhoogste niveau", zo klonk het medio december in de Engelse media. "Hij ging door een mindere periode bij Manchester United, dan ontstaan er problemen. Maar voor Engeland levert Harry louter goede wedstrijden af. Het zou mooi zijn als hij dat niveau meeneemt naar Manchester United. Dat verwacht ik wel van hem", zei Ten Hag enkele weken geleden.