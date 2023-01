Marca: Cristiano Ronaldo wachtte tevergeefs op belletje van Real Madrid

Zondag, 1 januari 2023 om 10:29 • Rian Rosendaal • Laatste update: 11:07

Cristiano Ronaldo hoopte deze winter stiekem terug te kunnen keren bij Real Madrid, zo weet Marca zondag te onthullen. De Spaanse grootmacht zag echter geen heil in een hereniging met de speler die tussen 2009 en 2018 voor De Koninklijke uitkwam. De inmiddels 37-jarige Ronaldo koos afgelopen week definitief voor een zeer lucratief contract bij Al-Nassr uit Saoedi-Arabië. Bij die club strijkt hij tot medio 2025 jaarlijks 200 miljoen euro op.

Ronaldo werd onlangs gesignaleerd op trainingscomplex Valdebebas, waardoor er in diverse media werd gespeculeerd over een mogelijke terugkeer bij Real. De leiding van de nummer twee in LaLiga was echter nooit van plan om de Portugese aanvaller een contract voor te leggen. "Hij heeft gewacht op dat ene belletje dat nooit kwam." Volgens Marca heeft het bestuur er nog niet zolang geleden voor gekozen om de club en de kleedkamer op de eerste plaats te zetten. Een speler als Ronaldo past derhalve niet in dat plaatje, zo klinkt het vanuit Madrid. Daarnaast liet trainer Carlo Ancelotti donderdag nog weten dat hij geen plannen heeft voor deze transferperiode.

Toen Ancelotti medio 2021 terugkeerde bij Real, had Ronaldo even de hoop op een comeback in het Santiago Bernabéu. De in Madrid woonachtige Portugees stond destijds echter niet op het wensenlijstje en dat was ruim een jaar later ook niet het geval. Na het vertrek van Ronaldo in 2018 is een hernieuwde samenwerking wat betreft Real nooit een optie geweest. De routinier was even clubloos na zijn veelbesproken vertrek bij Manchester United. Sporting Kansas City had veel over voor zijn komst, maar zijn toekomst ligt dus bij Al-Nassr.

Dat Ronaldo voor Al-Nassr zou kiezen wist Marca al tijdens het WK in Qatar te melden. Volgens de vanuit Madrid opererende krant namen de onderhandelingen veertig dagen in beslag. Ronaldo ontkende tijdens het WK nog dat hij naar Saoedi-Arabië zou vertrekken, maar achter de schermen werd toen al gewerkt aan de lucratieve deal. Het was overigens niet zaakwaarnemer Jorge Mendes die de transfer afrondde. Vertrouweling Ricardo Regufe zorgde ervoor dat Ronaldo voortaan in het shirt van Al-Nassr speelt.

Ronaldo kijkt inmiddels uit naar het spelen in een nieuwe competitie, zo liet hij bij zijn presentatie bij Al-Nassr weten. "De manier waarop Al Nassr zich in het mannen- én vrouwenvoetbal ontwikkelt, is bijzonder inspirerend. We hebben Saoedi-Arabië allemaal op het WK zien spelen. Dit is een land met een groot potentieel en grote ambities. Ik ben in de positie dat ik alles gewonnen heb wat er te winnen valt in het Europese voetbal, waardoor dit het juiste moment is om mijn ervaring te delen in Azië", aldus Ronaldo.