Arsenal imponeert opnieuw en neemt gigantische voorsprong op Man City

Zaterdag, 31 december 2022 om 20:26 • Rian Rosendaal • Laatste update: 20:36

Arsenal heeft 2022 op een uitstekende manier afgesloten. De koploper in de Premier League zag achtervolgers Manchester City en Newcastle United punten morsen op oudejaarsdag en maakte zelf geen fout op bezoek bij Brighton & Hove Albion: 2-4. The Gunners sluiten de imponerende eerste seizoenshelft af met 43 punten, maar liefst zeven meer dan nummer twee en regerend kampioen Manchester City. Voor Arsenal volgen in 2023 22 speelronden om de titeldroom waar te maken.

De start van het bezoek aan Brighton had niet beter kunnen zijn voor Arsenal. In de tweede minuut kwam een inzet van Gabriel Martinelli via twee Brighton-verdedigers terecht bij Bukayo Saka, die van dichtbij wel raad wist met het buitenkansje: 0-1. De aanvaller scoorde na 66 seconden, het snelste uitdoelpunt van de bezoekers sinds mei 2013, toen Theo Walcott al na twintig seconden het net vond. Een uitstekend begin dus voor Arsenal, dat in aanvallend opzicht vooral gokte op de snelheid van Martinelli en Saka en de fraaie passes en het overzicht van Martin Ødegaard daar kort achter.

Wat een start van Arsenal ?? Na 65 seconden scoort Saka ??#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/GugDfpN3Rm — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) December 31, 2022

De doorgaans als aangever functionerende Ødegaard tekende vijf minuten voor rust voor de 0-2. Na een afgeslagen hoekschop kwam de bal terecht bij de Noorse spelmaker, die net binnen de zestien uithaalde en de bal met een stuit en over een Brighton-speler in het doel zag verdwijnen. Brighton had ondanks het vele balbezit weinig te vertellen in de eerste helft in aanvallend opzicht, al werd Leandro Trossard nog wel twee keer gestuit door de alerte Aaron Ramsdale. Arsenal vloog ook na rust uit de startblokken, wat al snel de 0-3 opleverde. Doelman Robert Sánchez verwerkte een voorzet van Martinelli vanaf links niet goed en Eddie Nketiah was er als de kippen bij om de rebound in het lege doel te werken. Daarmee leek de spanning verdwenen, al deed Brighton halverwege de tweede helft nog wel iets terug.

Een slimme steekbal van Pascal Gross werd goed behandeld door de vanaf links opererende Kaoru Mitoma, die de bal vakkundig in de verre hoek liet verdwijnen: 1-3. Er was nog een check door de VAR, maar van buitenspel was geen sprake. Arsenal liet zich niet van de wijs brengen en herstelde de marge van drie slechts enkele minuten later. Ødegaard had weer eens een schitterende pass in petto en het was de doorgebroken Martinelli die voor de 1-4 tekende. Sánchez zag de bal door zijn benen heen in het doel verdwijnen. Opnieuw werd duidelijk hoe belangrijk Martinelli is met zijn snelheid en hoeveel moeite verdedigers daarmee doorgaans hebben.

Poetry in motion ?? Een fabelachtige pass van Odegaard zorgt ervoor dat Martinelli aan alle onzekerheid een einde maakt ??#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/Hx4HTv9c8h — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) December 31, 2022

Brighton, met Joël Veltman en Jan Paul van Hecke die negentig minuten op de bank bleven zitten, redde de eer dertien minuten voor tijd. William Saliba kreeg de bal ongelukkig op zijn knie en kon daarna niet meer voorkomen dat de ingevallen Evan Ferguson Ramsdale verschalkte met een lob: 2-4. De treffer leek even voor spanning te zorgen bij Arsenal, zeker toen Brighton op 3-4 leek te komen in de 89ste minuut. Mitoma schoot raak in de verre hoek, maar het doelpunt werd op advies van de VAR geschrapt. Kort daarvoor stond Ferguson namelijk in buitenspelpositie. Lewis Dunk kopte kort daarna nog van dichtbij over, maar verder liet Arsenal het niet komen in Brighton.