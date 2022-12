Twijfels bij enorme som die Ajax incasseerde: ‘Hij irriteert me zo ontzettend!’

Zaterdag, 31 december 2022 om 19:55 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:34

Antony komt in Engeland steeds meer onder vuur te liggen. De rechtsbuiten van Manchester United, die voor 100 miljoen euro overkwam van Ajax, kon zaterdag tegen Wolverhampton Wanderers (0-1 winst) andermaal geen potten breken. In Groot-Brittannië klinken meer en meer twijfels over de enorme som die voor Antony werd betaald. "He irritates the life out of me", aldus 78-voudig Engels international Stuart Pearce, die zich dus ongelooflijk stoort aan de Braziliaan.

Al na de overwinning tegen Nottingham Forest (3-0) vier dagen eerder klonken negatieve geluiden over de prestaties van Antony en na het duel met the Wolves werd dat er niet beter op voor de Zuid-Amerikaan. Antony slaagde er niet om één dribbel succesvol te voltooien en viel uit de toon met veelvuldig balverlies. "Wat me met name stoort is: steeds als hij de bal heeft, wijst hij richting teamgenoten en vertelt ze wat ze zouden moeten doen", aldus Pearce, die tussen 1985 en 1997 in de defensie stond bij Nottingham Forest, bij talkSPORT.

Ook zonder bal kon Antony, die voor de wedstrijd een eerbetoon maakte aan wijlen Pelé middels een boodschap op zijn ondershirt, niet imponeren. "Antony is niet van plan terug te verdedigen", ziet Pearce, die vindt dat rechtsback Aaron Wan-Bissaka in de steek gelaten werd door de voormalig Ajacied. "The Wolves konden daardoor veelvuldig doorkomen over de linkerkant."

Het eindoordeel van Pearce over Antony is glashelder: "Antony heeft geen indruk gemaakt. Hij heeft de bal veel te vaak weggegeven." De analist geeft advies mee aan de peperdure Braziliaan. "Ik zag dat Erik ten Hag en Bruno Fernandes hebben gezegd dat Antony een hele goede speler zou kunnen worden als hij zou luisteren. Tot op heden praat hij meer dan hij luistert." Antony staat na veertien optredens voor United op drie treffers en nul assists. Het laatste scoorde hij op 9 oktober tegen Everton (1-2 winst).