Ook Xavi kan Lahoz niet langer verdedigen na chaotisch verlopen derby

Zaterdag, 31 december 2022 om 19:43 • Rian Rosendaal

Xavi is kritisch op scheidsrechter Mateu Lahoz na diens optreden tijdens de derby tussen Barcelona en Espanyol (1-1) op oudejaarsdag. Volgens de trainer van de Catalaanse grootmacht verloor de arbiter gaandeweg de controle in het Spotify Camp Nou. Xavi weigert echter om het puntenverlies op de laatste dag van 2022 toe te schrijven aan het optreden van de hevig bekritiseerde Lahoz.

"Het is een scheidsrechter die normaal gesproken de controle heeft tijdens wedstrijden, maar deze keer was hij de grip op het duel helemaal kwijt", concludeert Xavi na de verhitte stadsderby op de aansluitende persconferentie. "Dat heb ik ook tegen hem gezegd. Hij is doorgaans dominant aanwezig en praat altijd met spelers. De scheidsrechter moet altijd kalm blijven, maar daar was vandaag geen enkele sprake van. Hij verloor de controle toen hij steeds meer onbegrijpelijke kaarten ging uitdelen." Barcelona ontving tien gele kaarten en een rode (voor Jordi Alba), Espanyol kreeg nog eens acht gele kaarten en een rode (Vinicius Souza)

Daar gaan we weer! Lahoz geeft Alba een tweede gele kaart wegens praten en dus rood voor de linksback ?? #ZiggoSport #LaLiga #BARESP pic.twitter.com/ow57I1Yr0G — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) December 31, 2022

Lahoz rende in de slotfase richting de zijlijn om het gesprek aan te gaan met de ontevreden Xavi. "Hij wil zijn beslissingen graag nog een keer aan mij uitleggen en daar sta ik zeker voor open. Ik verwijt hem niets, het is onze eigen schuld", aldus de coach van Barcelona, die het scheidsrechterskorps in Spanje advies geeft: "Ik heb het al vaker gezegd: de arbiter moet naar buiten treden om tekst en uitleg te geven over wat hij heeft gezien en gehoord van spelers. Dat zou de scheidsrechters ook een stuk menselijk maken." Xavi geeft tevens aan dat Jordi Alba, die werd weggestuurd wegens opmerkingen richting de leiding, niets zou hebben gezegd tegen Lahoz.

Xavi baalt van het puntenverlies in eigen huis, zeker gezien de flitsende start van Barcelona. "We hebben een briljant eerste halfuur gespeeld. Maar we laten desondanks twee punten liggen en dat is echt onze eigen schuld. We hadden 2-0 moeten maken, maar gingen juist steeds trager spelen." Barcelona staat door het puntenverlies gelijk met met nummer twee Real Madrid (38 punten), dat vrijdag met 0-2 zegevierde bij Real Valladolid.