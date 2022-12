Club Brugge strikt na afzegging Martínez en Gerrard alsnog gelauwerde naam

Zaterdag, 31 december 2022 om 18:54 • Jeroen van Poppel

Scott Parker moet het seizoen vlottrekken bij Club Brugge. De 42-jarige oud-middenvelder is aangesteld als opvolger van Carl Hoefkens, die onlangs ontslagen werd. Parker moet in de tweede helft van het seizoen voor de kentering zorgen, zoals Ajax-trainer Alfred Schreuder daar in het voorjaar van 2022 als tussentijds aangestelde coach ook voor zorgde in België.

Club Brugge zette na het ontslag van de Belgische Hoefkens in op een internationaal gelauwerde naam. Kasper Hjulmand, Roberto Martínez en Steven Gerrard werden gepolst, maar het is uiteindelijk dus Parker geworden. De Engelsman genoot ook belangstelling van Norwich City, de nummer zeven in de Engelse Championship, maar koos uiteindelijk voor een avontuur in de Belgische competitie.

Parker kende een indrukwekkende loopbaan als speler. Hij kwam onder meer uit voor Chelsea, Newcastle United, West Ham United en Tottenham Hotspur. De oud-middenvelder speelde achttien keer voor het Engelse nationale elftal en was er ook aanvoerder. Parker was als manager het laatst actief bij Bournemouth, de club die hij naar de Premier League loodste. Zijn avontuur was vervolgens snel afgelopen, want al in augustus werd Parker ontslagen. Daarvoor was hij jarenlang manager van Fulham.

Club Brugge wist dit seizoen onder Hoefkens knap te overleven in de groepsfase van de Champions League, waardoor nu een achtste finale op het programma staat tegen Benfica. In de Belgische competitie liep het beduidend minder: Brugge bezet momenteel de vierde plaats en heeft al een achterstand van twaalf punten op koploper KRC Genk. De play-offs om het kampioenschap die in België gangbaar zijn geven echter nog alle kans op de titel. Ook Schreuder behaalde vorig jaar het kampioenschap via de play-offs na een gigantische achterstand op toenmalig koploper Union Sint-Gillis.