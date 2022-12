Weergaloze goal Gray bezorgt Manchester City enorme kater op oudejaarsdag

Zaterdag, 31 december 2022 om 18:05 • Rian Rosendaal • Laatste update: 18:10

Manchester City heeft 2022 afgesloten met een teleurstellend gelijkspel. De nummer twee in de Premier League was op oudejaarsdag niet in staat om Everton te verslaan: 1-1. Erling Braut Haaland was uiteraard weer trefzeker voor the Citizens in het Etihad Stadium, maar dat was ditmaal dus niet voldoende voor de volle buit. Mocht koploper Arsenal later deze zaterdagavond winnen van Brighton & Hove Albion, dan loopt het verschil op tot zeven punten in het nadeel van Manchester City.

Manager Josep Guardiola voerde een wijziging door ten opzichte van de 1-3 overwinning op Leeds United van woensdagavond: Bernardo Silva verving Ilkay Gündogan op het middenveld van de thuisclub. Julián Álvarez keerde terug van het WK en de Argentijnse aanvaller begon op de bank. Frank Lampard veranderde zijn elftal op vier posities in vergelijking met de 1-2 nederlaag tegen Wolverhampton Wanderers. De Engelse manager koos daarnaast voor een verdediging met vijf spelers. Voorafgaand aan de ontmoeting was er een minuut stilte voor Pelé, die deze week op 82-jarige leeftijd overleed.

Haaland zat al na twee minuten op de grond met pijn aan de enkel, na een luchtduel met bewaker Ben Godfrey. De Noorse superster kon na een korte blessurebehandeling weer verder. Diezelfde Haaland gaf na elf minuten spelen een waarschuwing af na een schitterende pass van Kevin De Bruyne. De aanvaller omspeelde doelman Jordan Pickford, maar had vervolgens te weinig ruimte om de bal van ongeveer de achterlijn in het doel te werken. Het werd al snel duidelijk dat Everton zich beperkte tot tegenhouden en dat Manchester City nog voor rust op voorsprong wilde komen. Dat lukte de gretige thuisploeg ook in de 24ste minuut.

Via De Bruyne en Grealish kwam de bal in de zestien terecht bij Riyad Mahrez, die met goed voetenwerk de bal bij Haaland afleverde. De topscorer van de Premier League liet zich iets terugzakken en haalde in een keer uit uit de draai. Hij zag de bal ondanks een overtal aan Everton-verdedigers door het midden in het doel verdwijnen: 1-0. Haaland bracht zijn totaal in competitieverband hiermee op 21 treffers. Geen enkele speler lukte het tot dusver om de eerste seizoenshelft met een dergelijk aantal af te sluiten. Opvallend was ook het juichen van de topschutter, die zichtbaar de frustraties van zich afschudde na de openingstreffer. Een en ander had waarschijnlijk te maken met de manier waarop de verdedigers van Everton het duel aangingen met de spits uit Noorwegen.

Frustratie bij Haaland ?? Ook De Bruyne komt goed weg ??#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/3NeVrBsJj6 — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) December 31, 2022

Er waren blijkbaar ook frustraties bij De Bruyne, die bij de zijlijn een keiharde tackle inzette Amadou Onana. Het leverde de Belgische spelmaker een gele kaart op na een halfuur spelen. De Bruyne liet overigens ook de nodige fraaie dingen zien, zoals een minuut voor het rustsignaal. Zijn indraaiende vrije trap kwam terecht bij John Stones, die van dichtbij op de paal kopte. Kort daarna ging ook Haaland in het boekje. De doelpuntenmaker achtervolgde de linksback van Everton en haalde hem toen onderuit met een harde charge van achteren. Een treffer en een gele kaart dus voor de aanvalsleider van Manchester City, dat voor rust slechts een keer op doel schoot.

Na rust ging Manchester City rustig door met het opzetten van aanvallen. De Bruyne had daarbij een hoofdrol met de nodige passes in de zestien van Everton. De zo gewenste 2-0 bleef echter uit, waardoor Everton kon blijven hopen op een stunt in het Etihad Stadium. Het spel lag ondertussen even stil vanwege een probleem met de microfoon van een van de assistent-scheidsrechters. De wedstrijd kon snel weer worden hervat en het bleef enigszins eenrichtingsverkeer richting het doel van Everton. De gang van zaken frustreerde Onana, die Rodri onderuithaalde met een slecht getimede tackle. Door de gele kaart is de middenvelder geschorst voor de eerstvolgende wedstrijd van Everton tegen Brighton & Hove Albion.

????-??????-?????? ?? Demarai Gray scoort op weergaloze wijze ?? pic.twitter.com/bzLJZC6zID — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) December 31, 2022

Waar iedereen de 2-0 verwachtte, verscheen na 64 minuten spelen de 1-1 op het scorebord. Na balverlies van Rodri kwam de bal terecht bij Demarai Gray, die met een solo vanaf links de zestien opzocht. De linkspoot leek weg te glijden, maar bleef overeind en draaide de bal vervolgens op prachtige wijze in de rechterbovenhoek: 1-1. Grote vreugde bij de spelers van Everton en de meegereisde aanhang achter het doel van de kansloze Ederson. De wonderschone treffer gaf de bezoekers overduidelijk vleugels. Enkele minuten na de gelijkmaker kwam de bal na een vlotte counter terecht bij Onana. Het schot van de middenvelder werd van richting veranderd en vloog tot opluchting van Ederson langs het doel van Manchester City. De thuisspelende ploeg moest dus aan de bak om duur puntenverlies te voorkomen.

De frustratie bij the Citizens leek ondertussen per minuut te groeien. Verdediger James Tarkowski bleef tien minuten voor tijd liggen nadat hij in het gezicht was geraakt door Haaland. De thuisfans lieten al snel hun ongenoegen blijken over het in hun ogen tijdrekken van de voorstopper van the Toffees. In de slotfase zette Manchester City alles op alles om duur puntenverlies te voorkomen. Vier minuten voor het einde werd een inzet van De Bruyne geblokt door Godfrey en in de rebound werd Mahrez dwarsgezeten door Pickford. De als altijd druk coachende Guardiola bracht Phil Foden, Gündogan en Álvarez binnen de lijnen in een poging alsnog te winnen, maar het taaie Everton hield stand in de elf minuten aan blessuretijd en bezorgde de titelkandidaat een flinke kater op de slotdag van 2022.

Newcastle United - Leeds United 0-0

Newcastle deed er, met Sven Botman als gebruikelijk in de basis, negentig minuten lang alles aan om de stugge defensie van Leeds United, met daarin Pascal Struijk, te kloppen. Voor rust kwam Fabian Schär uit een vrije trap van Kieran Trippier heel dichtbij, maar de kopbal van de Zwitserse verdediger eindigde rakelings naast. Enkele minuten na rust probeerde Schär het met de voet, maar zijn schot ging net over het doel heen. Chris Wood brak even later door de verdediging van Leeds, maar had buiten een geweldige ingreep van doelman Illan Meslier gerekend. De Franse goalie had daarna ook nog een fraaie redding met de voet in huis op alweer een poging van Schär en hield daarmee de felbegeerde nul: 0-0.