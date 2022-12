Luis Suárez heeft officieel een nieuwe club en gaat nog twee jaar door

Zaterdag, 31 december 2022

Luis Suárez speelt de komende twee seizoenen voor Grêmio. Dat heeft de Braziliaanse club zaterdag laten weten. De Uruguayaanse spits was al een tijdje mondeling akkoord met de winnaar van de wereldbeker voor clubs in 1983 en heeft nu zijn handtekening gezet onder een officiële verbintenis. Suárez was transfervrij omdat zijn contract bij Nacional uit Uruguay afliep.

El Pistolero speelde het afgelopen halfjaar bij zijn jeugdliefde om de conditie op peil te houden voor het WK in Qatar. Suárez was basisspeler voor Uruguay, maar kon niet voorkomen dat het Zuid-Amerikaanse land in de groepsfase strandde. Portugal en Zuid-Korea gingen wel door en dat gaf de voormalig spits van Ajax de ruimte om over zijn toekomst na te gaan denken. Nu heeft hij de knoop doorgehakt, want de komende twee seizoenen zal Suárez de kleuren van Grêmio gaan verdedigen.

É DO GRÊMIO! ???????? Um dos maiores da história do Uruguai, @LuisSuarez9 chega ao Tricolor para seguir sua trajetória vitoriosa, agora vestindo a nossa camisa! Artilheiro, multicampeão, copero y peleador! Seja bem-vindo, Luisito! pic.twitter.com/eOW9LXQ6fA — Grêmio FBPA (@Gremio) December 31, 2022

De komst van de aanvaller staat niet op zichzelf. Een aantal bedrijven staan naar verluidt garant voor verschillende salarissen van spelers, waardoor Grêmio flink zaken kan doen op de transfermarkt. De promovendus haalde onlangs al Felipe Carballo binnen, met wie Suárez samenspeelde bij Nacional. Ook Lucas Leiva, die de kleedkamer van Liverpool met de Uruguayaan deelde, tekende afgelopen zomer bij Grêmio. De Série A begint weer in maart.

Het imposante rijtje clubs waar Suárez voor speelde kan dus uitgebreid worden met een Braziliaanse werkgever. De veelscorende spits begon zijn loopbaan bij Nacional, waarna hij via FC Groningen, Ajax, Liverpool, Barcelona en Atlético Madrid weer bij Nacional belandde. Tijdens zijn actieve loopbaan kwam hij tot 137 interlands voor Uruguay, waarin hij maar liefst 68 doelpunten maakte. Op het WK speelde hij in drie groepsduels mee.