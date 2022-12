Rashford onthult waarom hij door Ten Hag voor straf op de bank werd gezet

Zaterdag, 31 december 2022 om 17:24 • Guy Habets

Marcus Rashford stond zaterdagmiddag niet in de basis van Manchester United voor de uitwedstrijd bij Wolverhampton Wanderers (0-1). Manager Erik ten Hag hield de Engelse aanvaller om disciplinaire redenen op de reservebank en liet hem pas na rust invallen, waarna Rashford de winnende treffer verzorgde. Ten Hag wilde niet prijsgeven waarom het 25-jarige goudhaantje straf kreeg, maar de hoofdrolspeler zelf wel.

Na afloop van de wedstrijd stond Rashford voor de camera van BT Sports en werd hem gevraagd naar de reden van zijn reserverol. "We hebben het er al over gehad en gaan gewoon weer door", vertelde de Engelse aanvaller. "Ik was aan de late kant voor een bespreking, omdat ik me had verslapen. Dat kan een keer gebeuren, maar dit zijn nou eenmaal de regels en het was een fout van me. Ik was teleurgesteld dat ik niet mocht spelen, maar ik begrijp de beslissing van de trainer ook wel."

Luke Shaw, de linksback van dienst, koos de kant van Ten Hag. "De manager vindt dat soort dingen gewoon heel belangrijk. In het verleden kon je als speler nog wel eens wegkomen met dat soort fouten, maar vandaag kon je zien dat je gewoon niet speelt als je de kleine dingen niet in acht neemt." De manager zelf wilde niet veel woorden meer vuil maken aan het incident. "Iedereen moet zich aan de regels houden en hij ook, maar het is nu weer goed. Marcus heeft de juiste reactie getoond."

Daarmee doelde Ten Hag op het doelpunt van Rashford, die United in minuut 76 de overwinning schonk. Dat betekende alweer de tiende zege voor the Mancunians dit seizoen, die na zestien wedstrijden 32 punten hebben en op de vierde plaats staan in de Premier League. Die plek geeft aan het einde van het seizoen recht op deelname aan de Champions League. Dinsdag komt Man United weer in actie, wanneer het in eigen huis tegen Bournemouth speelt. De aftrap is dan om 21.00 uur.