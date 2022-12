Haaland en De Bruyne ontsnappen beiden aan rood: ‘Moet je kijken, gestrekt!’

Zaterdag, 31 december 2022 om 17:13 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:21

Manchester City stond op oudejaarsdag bij rust tegen Everton al op voorsprong (1-0), toch druipt de frustratie van de ploeg van Pep Guardiola af. Frank de Boer en Sander Westerveld lieten in de rust van de Premier League-wedstrijd enkele opvallende momenten zien. Zo had Kevin De Bruyne volgens de analisten van Viaplay zomaar rood kunnen krijgen voor een grove charge op Amadou Onana. "Moet je kijken! Dit is gewoon gestrekt", zegt De Boer.

The Citizens lijken zich te ergeren aan het felle spel van Everton, dat alles uit de kast haalt om de thuisploeg op de laatste dag van 2022 af te stoppen. Dat lukte niet helemaal, want Erling Braut Haaland schoot City na een schitterende assist van Riyad Mahrez al in de 25ste minuut op voorsprong. "Mahrez gaat bijna altijd binnendoor, wat we vandaag ook al zagen bij Manchester United met Antony, maar je moet ook een keer buitenom", zegt De Boer. "Dat doet hij, en dan zie je het resultaat. Een goede actie, en het even terugzakken van Haaland om de bal te ontvangen is ook knap."

Frustratie bij Haaland ?? Ook De Bruyne komt goed weg ??#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/3NeVrBsJj6 — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) December 31, 2022

Toch liep het bepaald niet op rolletjes bij City. Dat viel op aan het grote aantal overtredingen dat de nummer twee van de Premier League maakte. De meest opzienbarende was een harde trap van De Bruyne op zijn landgenoot Onana. "Dit is echt geel met een rood randje, hoor", vindt De Boer. "Dit is gewoon een blinde actie, het is frustratie", voegt Westerveld daaraan toe.

De oud-doelman vindt dat City zich niet moet laten meeslepen. "Het is Engeland, je wordt nu eenmaal vastgehouden, wat dan nog? Dat gebeurt overal." Ook Haaland liet zijn frustraties gedurende de eerste helft de vrije loop. De Noorse spits kwam een aantal keer weg zonder kaart, maar werd in de 44ste minuut alsnog op de bon geslingerd voor een onbesuisde tackle op Vitaliy Mykolenko. Ook die actie had rood kunnen opleveren, betoogt Westerveld. "Hij raakt misschien een heel klein beetje de bal nog, misschien dat de VAR daarnaar kijkt. Maar dit heeft zo'n jongen toch niet nodig?"